Grammy: Michelle Obama gana premio a Mejor Albúm Hablado

La exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, ganó el domingo un Grammy; se suma a los dos que se llevó su esposo, el expresidente, Barack Obama.

Michelle se llevó el reconocimiento en la categoría Mejor Álbum Hablado por la versión del multipremiado libro “Becoming”.

El libro aborda sus inicios como abogada en Chicago hasta los 8 años en lCasa Blanca.

Previamente, Barack Obama ganó en 2006 y 2008 dos Grammy por sus audiolibros “Dreams of My Father” y “The Audacity of Hope” respectivamente.

La versión en texto de “Becoming” ha vendido millones de copias y tiene el récord de permanecer más tiempo en el número 1 desde “Fifty Shades of Grey” en 2012.

Obama se convirtió en la segunda primera dama en ganar un Grammy. Hilary Clinton lo logró en 2003 con su audiolibro “Living History”.

Cabe decir que los premios Grammy 2020, se entregaron el domingo pasado en una gala en Los Ángeles, Estados Unidos (EEUU), y Lizzo, la artista emergente del rap, encabeza las nominaciones.

Por otro lado, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EEUU reconoció a lo mejor de la industria musical. Cabe señalar que los premios Grammy son la premiación más importante en el mundo de la música.

A efecto de eso, los 13 mil miembros que conforman la academia armaron 84 categorías para galardonar a los más exitosos del último año.

En esta entrega, fue la número 62 de los premios Grammy, en la que se tuvo en cuenta los trabajos realizados desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.