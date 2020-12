Grado universitario para ser influencer, la nueva carrera que se ha hecho viral

REDACCIÓN. Ser influencer se ha convertido en el sueño de miles de personas en todo el mundo. Es una profesión al alza ya que cada vez hay más personas que se dedican a crear contenido en redes sociales, principalmente Instagram y la nueva Tik Tok.

Según datos de Financial Times, este sector mueve unos ocho mil millones de dólares al año. Actualmente, hay marcas que dedican hasta el 20 % de su presupuesto de Marketing en la promoción en redes sociales a través de influencers.

Por ejemplo, en Honduras, un influencer puede cobrar hasta diez mil lempiras por una publicación e historia patrocinada por una determinada marca.

Debido a esto, en China se ha creado un grado universitario para ser influencer. Una carrera de tres años de duración que no ha tardado en hacerse viral.

El grado de influencer se imparte en la escuela Yiwu Industrial and Commercial College.

Las clases van desde protocolo y cultura estética, hasta edición de vídeo. También hay clases de baile e incluso, de cómo vestir para una cena de gala. El objetivo está claro: convertirse en una estrella y el más seguido de las redes sociales.

The most dystopian thing you’ll see today is this #InfluencerMarketing school in China pic.twitter.com/85jfJfeSG6

— David Armano:🎄 (@armano) November 30, 2020