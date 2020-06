Google Maps afina informes de aglomeraciones en transporte público

REDACCIÓN. A partir de la semana en curso, Google Maps, la popular aplicación que ofrece mapas desplazables, tiene mejorías en una herramienta que caen como «anillo al dedo» en el tiempo que todos buscamos protegernos de la COVID-19.

Google anunció que su app ahora informará sobre las aglomeraciones que se presenten en el transporte público; su propósito es indicar al usuario que busque alternativas, luego de que, de a poco, los países están rompiendo el confinamiento y la gente está volviendo a las calles.

De manera específica, cuando un usuario planee un viaje a través de Google Maps, recibirá información sobre a qué horas hay más concurrencia por una vía. Además, de si en ese preciso momento, la estación de bus, tren o metro está más llena o vacía de lo habitual.

Eso sí, los datos no son totalmente precisos, sólo representan una guía. La falta de certeza se deriva de que Google sólo obtendrá la información de los usuarios que den su consentimiento para que sus datos sean recogidos y sumados a la plataforma de forma anónima.

Asimismo, como es de esperarse, no se incluye a quienes no portan dispositivos electrónicos y que, por tanto, no se pueda acceder a su ubicación. Por tanto, si quieres cooperar a la función, permite que esos detalles sean recabados.

Es cierto que las predicciones del tránsito ya existían en Google desde 2019 en algunos lugares, pero ahora será más global y más preciso. Igualmente, la compañía añadió formas más sencillas para que los usuarios informen o conozcan al respecto. Hay una pestaña que dice «direcciones» y después un apartado que dice «detalles de tránsito».

Información adicional sobre la pandemia

Para desplazamientos más largos, quizá de ciudad a ciudad, la aplicación de navegación también incluirá en sus direcciones alertas sobre restricciones a la movilidad; es decir, si está prohibido el tránsito por una frontera o piden allí un requisito específico.

Por ejemplo, si es necesario portar una mascarilla, guantes o algún otro artículo para cruzar a otro sector, Google te lo dejará saber.

Si estás en un lugar que no conoces mucho, también te suministrará de la información necesaria sobre cómo llegar a un centro asistencial donde hagan pruebas médicas para detectar COVID-19; por si fuera poco, incluirá los pormenores, como si es necesario hacer una cita previa para acudir.

Otro aspecto muy interesante de la actualización es que Google Maps agregó la función de accesibilidad que informa si una estación de transporte está adaptada para personas con silla de ruedas.

En aquellos países donde se divide a los pasajeros por sexo, también se informa de los lugares específicos para mujeres.

