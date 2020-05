Gonzalo Klusener: “Nos merecíamos el campeonato”

TEGUCIGALPA.- El experimentado delantero de Motagua, Gonzalo Klusener, habló sobre algunos detalles de su llegada al conjunto azul, además aseguró que tras el esfuerzo del club, este debía quedar como campeón.

Asimismo, el delantero argentino inició hablando sobre la situación del Covid.19, pandemia que ha afectado a todo el mundo.

“Uno siempre quiere estar en la cancha, haciendo lo que le gusta, jugar fútbol en mi caso intentar hacer muchos goles para alegría personal de mi familia y del club. Nos merecíamos el campeonato, pero ni modo así lo decidió la Liga”, dijo a las redes sociales del club en una entrevista.

A pesar de su edad (36 años) Klusener asegura estar en buena forma, aunque mencionó que su llegada al club dirigido por Diego Vásquez generó grandes críticas.

“Muchos cuestionaron mi edad, la verdad es que yo me conozco, mi reto era jugar fuera de mi país, sabía que la edad no era nada que me impidiera cumplir mi sueño y gracias a Dios las cosas van muy bien en Honduras”, expresó.

Su estadía en el país cinco estrellas

“mi familia está ambientada, los hinchas son especiales, viven mucho el fútbol, he sentido al igual que mi familia el cariño de ellos, ya estoy ansioso de que inicie el próximo torneo y regalarle más goles a ellos”, cerró Klusener.

