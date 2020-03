Gobierno de Honduras pide vacunas Interferón a Cuba, confirma Leonel Ayala

REDACCIÓN. El Ministro de Justicia, Leonel Ayala, confirmó que el gobierno hondureño solicitó apoyo a Cuba para que les proporcionaran 8 mil unidades de interferón y así atender a los pacientes de COVID-19.

Cabe mencionar que esta vacuna no cura el coronavirus. Pero si es un grupo de proteínas señalizadoras producidas y secretadas por las células hospederas como respuesta a la presencia de diversos patógenos. Tales como virus, bacterias, parásitos y células tumorales.

En ese sentido, el funcionario reveló que solicitaron a Cuba la venta o donación de dicho medicamento.

«Este servidor se puso en contacto con el embajador de Cuba en Honduras, de qué posibilidades habían de que nos pudieran apoyar en esta crisis que tenemos en vista de que ellos lo habían logrado en China y el embajador, Emilio Delgado, con mucha amabilidad me dijo: ‘consigame la nota’. Gestionamos la nota directamente del ministro Gabriel Rubí, el firmó la nota y esta se le hizo llegar al embajador de Cuba para solicitar 8 mil unidades. No sé como lo harán, si lo harán tipo canje, tipo venta, pero tengo que reconocer algo en Cuba de que, cuando de solidaridad se trata, ellos están siempre identificados. En este caso, el embajador se mostró muy anuente y cordial», explicó Ayala.

Sobre las ordenanzas que han realizado varios alcaldes decretando toques de queda, el titular de Justicia, Leonel Ayala, opinó que a pesar de que dichas disposiciones se ejecutan con el fin de evitar que la gente se desplace, no son parte de las delegaciones que los ediles pueden realizar.

«Yo respeto mucho que los alcaldes quieran poner por disposiciones u ordenanzas algunos acuerdos para que la gente no se desplace. Pero esas no son atribuciones de los alcaldes. Hay que buscar la manera en que todos unidos tengamos respeto por un decreto ejecutivo y que una vez este decreto ejecutivo se respete; que la gente no se movilice para que nuestra gente, obviamente, no sea contagiada», dijo.