Gobierno anuncia proceso para que el sector privado compre vacunas contra COVID

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El coordinador general del Gobierno, Carlos Madero, anunció este martes, que ya está listo el procedimiento a seguir para que el sector privado pueda adquirir las vacunas contra la COVID-19, a favor de sus trabajadores.

Mediante comparecencia de prensa, el funcionario indicó que “el procedimiento consta, que si una empresa quiere traer vacunas a sus trabajadores, no es para venderlas. Lo van a poder hacer por la misma vía como entran vacunas que compra el Gobierno”.

Explicó que, el método será que la vacuna debe ser adquirida de los fabricantes, y recibir la certificación de la Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA). Asimismo, enfatizó en que deberán utilizar la cadena de frío del Estado y junto a la Secretaría de Salud, programar la vacuna para los trabajadores.

No obstante, Madero aclaró que no se puede adquirir vacunas a través de intermediarios como medida de garantía y transparencia. Recalcó que, las vacunas no son para comercializarlas, sino donaciones para sus trabajadores.

Otros temas

Además de la «buena nueva» para la empresa privada, Madero anunció que a partir del lunes 5 de abril iniciará la reparación de los primeros 12 kilómetros de los bordos dañados en el Valle de Sula por las tormentas Eta y Iota. Destacó que, estos proyectos representan una fuerte inyección a la economía .

También, mencionó que a partir del lunes estarán disponibles un poco más de cinco mil millones de lempiras, para acceso a crédito del sector productivo, es decir, los préstamos del 5 % en el sector agrícola y vivienda.

Comunicó que, el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi), junto a la Secretaría de Emprendimiento de Honduras (Semprende), se desplazarán en los 18 departamentos. Eso ocurrirá con el fin de llegar al productor y ayudarles en la estructuración de sus deudas, dar un nuevo capital y cubrirle garantía a los perjudicados.

