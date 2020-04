TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con el objetivo de evitar la pérdida de miles de empleos ante la crisis por COVID-19, el Gobierno de Honduras anunció ayer que, como pidió la empresa privada, se prolongará el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa).

En cadena nacional, el presidente Juan Orlando Hernández y la titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, explicaron los beneficios.

A través de un vídeo el mandatario expresó: «Privilegiaremos a la micro, pequeña y mediana empresa que es la que produce el 70 % de los empleos en Honduras. Pero que me garanticen que esos empleos no se perderán y no se cancelen, a cambio de que el Impuesto Sobre la Renta, que estaba programado por ley para pagarse el 30 de abril, no se pague en esa fecha».

Seguidamente, el mandatario dijo que el pago del ISR se diferirá para más adelante; la medida se tomó ante la falta de liquidez de las empresas.

Lea también: RAP aprueba medidas de alivio para afiliados y empresas

¿En qué consisten los beneficios para el sector de Mipymes?

Por su parte, la ministra del SAR explicó que hasta el 30 de junio será la postergación del pago de impuestos para las Mipymes. Lo cual también es para aportación solidaria, activo neto, alquileres, excedentes del sector educativo y cooperativo del 2019.

A renglón seguido, añadió que quienes paguen antes de ese plazo gozarán de un 8.5 % del total del impuesto a pagar. Sobre los obligados tributarios deben de mantener planillas como están y les reconocerán un deducible adicional del 10 % en la declaración de 2021.

Advirtió que quienes suspendan las plazas de empleos no se les reconocerá el beneficio.

Explicó que la primera cuota se deberá pagar el 30 de agosto, segunda será el 30 de octubre y la tercera el 31 de diciembre. Guzmán dijo que la declaración de impuestos para grandes contribuyentes es obligatoria para el 30 de abril.

Sumado a ello, se postergará hasta el 31 de julio la presentación de la Declaración Jurada

Informativa Anual sobre Precios de Transferencia.

También medidas que permitirán el uso de los documentos fiscales; cuya fecha límite de emisión venza durante el periodo que esté vigente el «Estado de Emergencia»

Lea también – Por COVID-19: Secretaría de Educación entregará alimentos a familias de estudiantes