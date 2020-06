¿Cómo y cuándo ver el concierto contra la COVID-19 «Global Goal»?

REDACCIÓN. Este sábado 27 de junio tendrá lugar el concierto más esperado, Global Goal: Unite for our future. Es un macroevento online que busca concienciar sobre los efectos de la COVID-19 en las personas más pobres del planeta.

Una cita musical y solidaria que contará con las actuaciones exclusivas de los artistas más relevantes del momento: J. Balvin, Miley Cyrus, Shakira, Usher, Coldplay, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Quavo, Chloe x Halle, Christine and the Queens y Yemi Alade.

También, Lin-Manuel Miranda y el elenco Original de Broadways de HAMILTON con Jimmy Fallon & The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, The Los Angeles Philharmonic y YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), For Love Choir.

Además de otros artistas y personalidades invitados como: Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman.

Lea también: ¿J Balvin se burló de Shakira? Esto fue lo que pasó durante una entrevista

¿Cómo y dónde ver el concierto Global Goal?

España: 02:00 ECT

Estados Unidos: 20:00 ET

México: 19:00 hrs

Chile: 20:00 hrs

Argentina: 21:00 hrs

Colombia: 19:00 hrs

Perú: 19:00 hrs

Costa Rica, El Salvador, Honduras: 18:00 hrs

¿Cómo verlo?

España: Playz RTVE; RTVE; Youtube; Apple Music & The Apple TV app; Deezer; Ahi+; Samsung TV Plus; Vodafone Spain

Estados Unidos: NBC & NBC News (Including digital and streaming platforms); All Bloomerg Outles; Electric Power Board of Chattanooga; Fubo TV; Highlands Cable Group; LG Channel Plus; Marquette Adams; Communications; MTC; RCN; Samsung TV Plus; Rockbot; Stirr; Xumo; T-Vision; Vizio.

México: Youtube; Azteca Uno; Brut Facebook Channel; Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel;

Chile: TNT (All LATAM); Chilevision;Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel;

Argentina: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel;

Colombia: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel;

Perú: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app;

Costa Rica, El Salvador, Honduras: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app.

Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo