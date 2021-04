Periodista Gizelle Lanza anuncia mejoría tras contraer COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora Gizelle Lanza, anunció este martes que su estado de salud ha mejorado tras pasar una difícil situación al contraer la covid-19.

Fue a través de la página Faranduleros Hn que la hondureña informó que se recupera satisfactoriamente y ya salió de la etapa más crítica de la enfermedad.

«Ya se me quitó la respiración artificial. Estoy mejor gracias a Dios, besos y abrazos. Muchas bendiciones», informó.

Además, en las historias de Instagram posteó una fotografía, donde se le observa un fuerte hematoma en su brazo, producto de la medicina que ha recibido.

La periodista labora en Televisión Educativa de Honduras (TEN Canal 10), pero, por su estado de salud ha estado lejos de las pantallas. Durante su proceso, sus colegas y seguidores le han escrito lindas palabras en sus redes sociales, para darle ánimos en este complicado momento.

Pidió apoyo y oración

Tras dar a conocer su enfermedad, Gizelle escribió en sus redes sociales: «Hola amigos, quiero pedirles su apoyo en un momento tan doloroso a raíz del COVID. En estos días me he debatido entre la vida y la muerte, estoy muy mal, he estado con respiración artificial, taquicardia y con solo el 50 % de mis pulmones en trabajo. Quiero hacer un llamado enérgico a la población para que se cuide por favor, ruego por sus oraciones, gracias, Dios les bendiga».

Junto a su texto, Lanza compartió una fotografía en la que se le veía bastante mal de salud y cansada, utilizando oxígeno para poder respirar. Ella misma detalló que sus pulmones no estaban bien y necesitaba de la artificialidad para respirar.

