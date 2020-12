Quién dice que se debe esperar a ser adulto para lograr sueños y cosechar éxitos, la pequeña Gitanjali Rao, de tan solo 15 años, demostró que con perseverancia todo se puede, y es que ella, se convirtió en la primera niña en ser portada de la prestigiosa Revista Time.

La niña fue nombrada, como ‘Niña del año’, por sus trabajos realizados como científica, además de inspirar a los demás para «resolver los problemas del mundo».

El origen

Cuando tenía diez años, Gitanjali Rao, mientras estaba en su casa, en eso algo le llamo la atención. No, no fueron muñecas, sino una noticia que decía que el agua que abastecía a varias ciudades del estado de Michigan estaba contaminada.

Inmediatamente se dirigió hacia su madre y le dijo: «Mamá, quiero estudiar los nanotubos de carbono». Ante esta propuesta de su hija, la mujer quedó asombrada y perpleja.

Con el apoyo de sus padres, la niña se fue preparando, estudiando y analizando temas relacionados al medio ambiente.

Dos años más tarde, Rao lo había logrado, patentó un sistema de nanotubos para detectar la contaminación del agua, uno mil veces más eficaz que otros de su misma categoría.

En ese entonces, solo tenía 11 años. «He estado siguiendo la crisis del agua en Michigan durante todo este tiempo», relató la niña a un medio local.

Agregó que «no podía creer a cuántas personas había afectado, y quise intentar hacer algo para cambiarlo».

«Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú», confesó.

No es su primer reconocimiento

Gracias a su aparato, se ganó la portada de Time, pero Gitanjali Rao ya cuenta con un largo historial de premios.

En 2017 recibió el premio a la científica americana más joven por su instrumento para la detección del agua contaminada.

Un año más tarde, la revista Forbes, la incluyó en el listado de ’30 under 30′, que cada año menciona a los jóvenes más influyentes en el aérea tecnológica del mundo.

Rao vive con sus padres en Estados Unidos, estudia en el colegio tecnológico Highlands Ranch en Colorado.

Entre sus próximos planes, a largo plazo, esta el de entrar en el prestigioso MIT de Massachussets.

Para la elección de la portada, más 5 mil niños fueron los nominados a este premio en Estados Unidos.

Pero fue Rao, la que más destacó, «si yo puedo, tú puedes, todos podemos», finalizó la científica.

