German Mejía: “No podés exigir si has perdido tres clásicos con tu archirrival”

TEGUCIGALPA. – El lateral de Olimpia, German “Patón” Mejía, habló este miércoles tras comenzar inicio de pretemporada con los ‘albos’, equipo con el que se consagró campeonísimo del Apertura 2019.

Asimismo, fue consultado sobre toda la polémica en la que se vio envuelto el club merengue tras las declaraciones de Emilio Izaguirre y el técnico de Motagua, Diego Vásquez.

«Ya pidió disculpas Emilio. Pero la verdad eso no se hace por tantas cosas que Olimpia ha vivido, nadie le ha regalado nada, lo demostramos en la cancha. Platense fue el único que nos ganó en las vueltas, Vida nos venció en la pentagonal. No podés exigir si has perdido tres clásicos con tu archirrival”, inició diciendo.

Y agregó: “Yo perdí dos seguidas con el archirrival y los felicité. Cuando jugaron contra Saprissa quería que ellos fueran campeones, pero a veces no se da. Pero me gusta apoyar siempre al fútbol hondureño, nos convenía. Si el profe Pedro Troglio es campeón el fútbol de acá lo van a ver más», mencionó.

Declaraciones de Salomón Nazar

Por otra parte, el técnico de los “Lobos” de la UPNFM también atizó en contra del equipo de Pedro Troglio.

«Es una falta de respeto hacia sus colegas y los futbolistas. Uno defiende lo de uno, si él lo hace de esa manera, no puedo decir nada. Solo tocó agradecer a este grupo, con ellos estamos apartados de eso, si habla y quiere decir algo, lastimosamente a ellos no se les da un tricampeonato y ese es el dolor”, soltó el “Patón” Mejía.

Seguido de: “Uno lo entiende, pero no podés decir cosas e insultar a un colega. Yo la vez pasada dije que UPNFM era un equipo pequeño porque estaba molesto, pero le pedí disculpa al profesor y respondió con altura, como lo hace siempre».

El reto para Navidad

El preparador físico del Olimpia Pablo Martín, habló con sus jugadores sobre los cuidados que deben tener en esta temporada de fiestas navideñas, por lo que cobrarán una multa a los jugadores que lleguen pasados de peso.

«5 mil lempiras por una libra. Ya hablaron, se va a ir todo el sueldo y premios allí ja, ja. Son bromas. Ya mandaron nota sobre lo que podría pasar. Hay que comer de todo, pero trabajar fuerte. Me gusta la comida chatarra, pero me exijo siempre en los entrenos para mantenerme. Hay que seguir bajando más, porque es lo que exige el club», contó el lateral izquierdo.