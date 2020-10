¡Orgullo garífuna! Nicson Martínez obtiene trabajo de ingeniero en Microsoft

REDACCIÓN. Desde que emigró de Honduras a los Estados Unidos cuando tenía 15 años, Nicson Martínez ha perseguido su pasión por las artes y una profesión inesperada: ingeniería de software, en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo.

A sus 15 años Nicson Martínez, que creció en Tegucigalpa, Honduras, estaba inmerso en una vida de música y danza. Su país natal es donde desarrolló el talento para tocar el tambor y bailar punta, un género musical popular en Honduras.

Los deportes eran una historia diferente, pero no porque no estuviera interesado en ellos. «Cuando estaba en tercer grado, no se me permitía practicar mi deporte favorito, porque me veían diferente», dijo Martínez.

«Un día en el recreo, cuando le pregunté a un niño si podía jugar, procedió a sonarse la nariz con las manos y extenderlo sobre mi cara. Me escapé llorando y decidí no volver a jugar nunca más. Mucha gente no sabe que el racismo es un problema en los países latinoamericanos, pero lo es», añadió.

Martínez es de la población garífuna. Según Minority Rights Group International, los garífunas son afro-indígenas descendientes de los sobrevivientes de naufragios de cargamento humano frente a la isla caribeña de San Vicente alrededor de 1675.

«Garífuna es una cultura que está llena de alegría, orgullo y arte. Desde que era niño, mi familia me animaba a bailar, dibujar y me daba la libertad de ser creativo, y siento que eso es lo que me hace lo que soy», dijo.

Emigran a Estados Unidos

Martínez y su familia finalmente emigraron a los Estados Unidos, donde abrazó sus pasatiempos artísticos al sumergirse en actividades extracurriculares. Si bien continuó experimentando el racismo y sintiendo una falta de pertenencia, dijo que «trató de mantener una actitud positiva en todo momento».

Llevó esa positividad – y amor por las artes – con él a SUNY Brockport, donde el graduado en 2015 se especializó en sistemas de información computacional y en administración de empresas y danza.

Como fundador de The Hip Hop Dance Club, creador del competitivo equipo de baile Dose Of Dopeness (que ganó tres trofeos en competencias con otras universidades durante su mandato) y miembro del Gobierno Estudiantil de Brockport como representante fuera del campus, llama a su experiencia universitaria «cuatro años aventureros» en los que aprendió a prosperar como compañero de equipo.

Otra parte de esa aventura fue sentar las bases académicas de algo que nunca creyó posible. El estudio de los sistemas de información informática influyó en su interés por la codificación y finalmente lo llevó a un aprendizaje en Microsoft.

«Cuando solicité el aprendizaje de Microsoft Leap, hubo personas que pensaron que era demasiado ambicioso para intentarlo, porque no creían que lo lograría. No escuché», dijo Martínez.

Su viaje con Microsoft terminó de manera muy diferente a su viaje con su deporte favorito. Se convirtió en un trabajo de tiempo completo como ingeniero de software, que comenzó en junio.

Forma parte de un selecto grupo de 11 ingenieros

Martínez trabaja en el sector de Comunicaciones y Conversaciones Inteligentes (bajo el paraguas de Microsoft 365 Core) como parte de un equipo de 11 ingenieros que procesa y mantiene algunos servicios internos que manejan datos que potencian las videollamadas, la calidad de audio, las reuniones y los servicios de chat en Skype para empresas y equipos de Microsoft.

