Grammys 2021: Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish conquistaron los premios

FARANDULA. Luego del aplazamiento por culpa de la pandemia, se celebró, por fin, la ceremonia de los GRAMMYs 2021. Una edición particularmente extraña que será recordada por el incómodo pero necesario formato semi presencial.

Trevor Noah fue el encargado de conducir la ceremonia. Billie Eilish , Harry Styles, HAIM, Black Pumas , Da Baby, Bad Bunny y Dua Lipa hicieron las primeras apariciones sobre el escenario para los interludios musicales. Cada uno interpretó una canción, excepto Dua Lipa, quien fue la primera en utilizar una escenografía más compleja y en hacer cambio de vestuario.

Lea también: Los «Grammys Awards» ofrecerán homenaje a Selena Quintanilla

La lista completa de los ganadores de los Grammys 2021

CATEGORÍAS GENERALES

Grabación del año

BLACK PARADE – Beyoncé

COLORS – Black Pumas

ROCKSTAR – DaBaby

SAY SO – Doja Cat

EVERYTHING I WANTED – Billie Eilish

DON’T START NOW – Dua Lipa

CIRCLES – Post Malone

SAVAGE Megan Thee Stallion

Álbum del año

CHILOMBO Jhené Aiko

BLACK PUMAS (DELUXE EDITION) – Black Pumas

EVERYDAY LIFE – Coldplay

DJESSE VOL.3 Jacob Collier

WOMEN IN MUSIC PT. III – HAIM

FUTURE NOSTALGIA – Dua Lipa

HOLLYWOOD’S BLEEDING – Post Malone

FOLKLORE – Taylor Swift

Canción del año

I CAN’T BREATHE – Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas. (H.E.R.). Es una canción de HER lanzada el 19 de junio de 2020. Fue escrita por HER, D’Mile y Tiara Thomas y producida por D’Mile.

Mejor nuevo artista

La galardonada fue Ingrid Adress, nacida el 21 de septiembre de 1991. Es una cantante de música country estadounidense de Colorado.

Mejor Pop Solo Performance

WATERMELON SUGAR – Harry Styles es una canción del cantante británico Harry Styles. Escribió la canción con Mitch Rowland y sus productores Tyler Johnson y Kid Harpoon. Ellos se inspiraron en In Watermelon Sugar de Richard Brautigan.

Mejor dúo pop/grupo performance

Las ganadoras en esta ocasión fueron Lady Gaga con Ariana Grande con Rain on me.

Mejor álbum pop vocal tradicional

AMERICAN STANDARD – James Taylor

Mejor álbum pop vocal

FUTURE NOSTALGIA – Dua Lipa

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0