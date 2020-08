GALERÍA| SPS: así se vive el ambiente previo a la llegada de Yani Rosenthal

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Yani Rosenthal Hidalgo está a punto de llegar a Honduras y las fotografías en el vuelo lo confirman. Mientras tanto, en San Pedro Sula, familiares, amigos, líderes políticos y ciudadanos esperan con entusiasmo, ondeando la bandera del Partido Liberal y cantando a una sola voz: «¡Aquí estamos Yani!»

Las multitudinarias caravanas llegaron desde varias zonas de Honduras: Santa Bárbara, La Paz, Siguatepeque, Choloma, barrios y colonias sampedranas, entre otros. Todos estacionaron a las orillas de la calle que llega hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

No hay persona que se pierda, todos portan los colores: rojo, blanco y rojo, así como pancartas con mensajes alusivos a su esperado retorno. «El pueblo de Choloma te da la bienvenida Yani Rosenthal», se lee en uno de ellos.

«Yani Rosenthal es lo mejor para el país»

El ingeniero Jorge Camacho a la espera de Yani y en declaraciones a Diario TIEMPO Digital dijo: «Tenemos expectativas grandiosas para el pueblo hondureño y para los liberales; Yani Rosenthal es el líder que necesita este país».

Prosiguió diciendo que «Yani Rosenthal es lo mejor que hay comparándolo con los otros candidatos de los otros partidos políticos. Él ha heredado lo que le gustaba a su padre; ha demostrado en su hoja de vida de liberal ser un hombre progresista».

Mucho entusiasmo

Así como el ingeniero Camacho, ciudadanos que estaban en el lugar esperan que en los planes de Yani esté reactivar sus empresas para crear empleos y unirse al partido.

En los alrededores del lugar se siente el entusiasmo y hay presencia tanto de líderes reconocidos como la juventud de Honduras.

Al lugar también llegó el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien manifestó: «Venimos a saludarlo a Yani Rosenthal para desearle todas las suertes y decirle que lo esperamos con los brazos abiertos. Estamos con euforia para recibirlo y estamos para servirle».

«Le estamos esperado para solicitarle que sea el candidato en el Partido Liberal, esperamos que lo así lo decida», dijo el edil.

Asimismo, desde Tegucigalpa llegó para dar la bienvenida, la periodista y exdiputada del Partido Liberal, Waldina Paz, quien indicó:

«Me siento más que contenta ante el regreso, yo siempre he defendido a esta familia, porque les cayeron como alimañas, pero no importa porque el tesoro mas grande de Yani es su corazón, el no tiene odio, ni venganza».

