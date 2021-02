FOTOS: ¿Cómo ha sido la vida de Emma Coronel?

REDACCIÓN. En las últimas horas, el nombre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha acaparado los principales titulares de varios medios internacionales, pero esta vez él no ha sido el centro de la noticia, sino su esposa, Emma Coronel, quien fue detenida la tarde ayer, en un aeropuerto de Virginia, Estados Unidos.

En esta ocasión, la mujer del «El Chapo», es acusada por supuestos cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a los Estados Unidos.

Los orígenes de Emma Coronel

Nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989, pero creció en la ranchería de La Angostura, un lugar con apenas unas decenas de habitantes en la región del norte de México, conocida como «el Triángulo Dorado» del narcotráfico.

«Ahí no se ve nada de cosas extravagantes, de cosas que se ven en la ciudad, que son tan estresantes. Es una vida muy tranquila», le contó Coronel a la periodista Anabel Hernández en una entrevista en 2016.

A pesar de que ella, en múltiples ocasiones aseguró que su familia se dedicaba a la agricultura, tanto su padre, Inés Coronel Barrera, como su hermano mayor, Inés Omar Coronel, hoy están tras las rejas por estar vinculados al narcotráfico.

La joven de 31 años comenzó a ser famosa a los 17 años, participando en concursos de belleza en Sinaloa, México. Fue allí donde conoció al que sería su marido cuando él tenía 51 años. Se casaron un día después de que ella cumpliese la mayoría de edad.

¿Cómo se enamoró de El Chapo?

A la edad de 17 años, Coronel estaba en una celebración en las inmediaciones de La Angostura cuando vio por primera vez a Joaquín Guzmán, según le contó a Hernández.

«Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser», dijo tras ser preguntada por la diferencia de edad entre ellos.

Se casaron por la iglesia el día en que Coronel llegó a la mayoría de edad, en su cumpleaños número 18, el 2 de julio de 2007. Hicieron una fiesta solo con la familia cercana, según Emma.

Negó que hubiera políticos de la región presentes o que la unión tuviera la protección del Ejército mexicano, como reportes de prensa señalaron en su momento.

Quería ser periodista

Mientras estaba casada, Emma Coronel de Guzmán, estudio periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2011 tuvo a las mellizas María Joaquina Guzmán Coronel y Emaly Guadalupe Guzmán Coronel, pero confesó que luego del nacimiento de sus hijas, solo veía a su esposo cuando «todo estaba medio normal» en las actividades que realizaba.

Aseguró que nunca vio armas ni drogas cuando estaba con él: «De hecho a mí no me consta que él trafique drogas», dijo.

Separados por la justicia

El matrimonio Guzmán-Coronel, se vio fracturado, una vez que las autoridades atraparon a Joaquín, siendo poco tiempo después extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Luego de la captura de su esposo, Coronel «desapareció» del ojo público, solo fue vista un par de veces, cuando realizaba compras.

Ahora, como «El Chapo«, está detenida Estados Unidos por supuestos delitos relacionados al narcotráfico. A continuación, puede ver algunas fotografías de ella.

Ella a veces brindaba declaraciones a medios de comunicación.

Siempre era buscada por muchos periodistas.

Fuente: BBC.

