La periodista de farándula hondureña, Gaby Bonilla, mejor conocida como "La Tamalera", volvió a reaccionar mediante sus redes sociales en torno a varias críticas y comentarios en su contra.

A través de un ‘Facebook Live’, La Tamalera pronunció «Les voy a decir una cosa: he pasado una temporada de relajación en Instagram. Ahora entiendo por qué un montón de ‘magallonas’ de esas que no aceptan que les digan críticas ni nada se han trasladado a Instagram, porque es más fácil controlar».

¿Por qué se alejó de las redes?

Gaby señaló que ha estado ausente de Instagram porque fue con su médico y le dijo que «Si usted sigue lidiando con gente enferma en Facebook, le va a dar un infarto, le va dar el soponcio, el telele y allá va a caer patas arriba».

«A mí me están llamando anciana, les cuento. He estado viendo los recuerdos que me salen en Facebook y a mí me llaman anciana desde que tengo 34 años. Pero ahora, todas las que me llamaban así, ahora a ellas les dicen ancianas”.

Seguidamente, se refirió a las personas que «se ofenden» cuando reciben críticas, y que por eso, hasta está pensando en cerrar su página de Facebook. «He pensado que tengo que cerrar esta página en Facebook, porque ha salido una gente tan ofendida, una generación de cristal tan ofendida. Digo yo, ‘Mmmm, mejor se lo dejo a la nueva generación de faranduleros'», agregó Gaby.

«Sí, niñito, usted que me está viendo, llevo 17 años, o sea, desde que usted dejó de jugar con la Play Station 1, no sé. Yo manejo las redes sociales desde hace 17 años, como para que usted me venga a salir con esas ‘mamonadas’ que soy anciana», continuó.

Arremetió hacia las otras revistas de farándula

Por otro lado, envió un mensaje a las personas que «me dijeron ‘buscá trabajo’ o’buscá qué hacer’. Van a tener que aconsejar lo mismo a Chismes y Farándula, a Anahy Pérez, o Faranduleros. ¿No trabajamos, entonces, 24/7 compartiendo contenido viendo que le generamos a usted?», cuestionó.

«Les voy a decir una cosa: puede venir una de las revistas antes mencionadas a publicar una cosa, y no pasa nada. ¡Ah! Pero cuando La Tamalera dice algo y opina del tema, ahí arde Troya», aseguró Gaby. «La reina es la reina», cerró.

