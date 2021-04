«No me jodan»: Gaby Bonilla arremete contra Elsa y Davis por supuesta «estafa»

Redacción. La periodista de farándula, Gaby Bonilla, mejor conocida como «La Tamalera», arremetió contra de Elsa Oseguera, Davis Flow y Leonel Villanueva luego de que trascendiera una denuncia por supuesta estafa.

A través de un vídeo en vivo, «La Tamalera» dijo que a ella no le parece justo que culpen a los comunicadores de transmitir una noticia y más si es algo importante. Gaby les recomendó a los tres arreglar el problema por la vía más fácil, es decir, con pruebas.

Gaby consideró que el caso de Elsa, Davis y de Leonel es algo grave, pero que tiene una solución básica y simple, presentar los recibos y ya. «La Tamalera» destacó que la pareja y Leonel no deben juzgar a quienes informan del caso a la población.

A Elsa, Davis y Leonel los acusan de supuesta estafa, pues no han detallado dónde está el dinero que la comunidad hondureña en Estados Unidos donó para los damnificados tras las tormentas Eta e Iota en noviembre del 2020.

Solo comunica la noticia

Gaby mencionó en el vídeo que le salieron unos perfiles «agrios» y por eso aclaró que ella no ha juzgado ni le ha echado la culpa a nadie, y que como comunicadora no da veracidad ni certeza de lo que se habla, solo transmite lo que está sucediendo.

Asimismo, señaló que «los comentarios que dejan en el muro de Leonel Villanueva, al igual que sus declaraciones, eso yo no tengo nada que ver, solo hago mi trabajo como comunicadora social y comparto la noticia».

«Soy totalmente imparcial, no me jodan, dejen de joderme», les dijo Gaby a todas las personas que creen que ella esta en contra de Elsa, Davis y de Leonel.

¿Amenazas contra «La Tamalera»?

Bonilla señaló en su video que ha recibido amenazas donde le dicen que si sigue hablando del tema, Elsa va a revelar unos audios y datos de ella. Sin embargo, ella le escribió a Elsa a su WhatsApp y le dijo: «No me jodas«.

«En lugar de estar peleando conmigo deberías estar entregando recibos, facturas y todo lo necesario para limpiar tu nombre y salir con la frente en alto», le escribió.

Gaby aseguró que ella defendió a Elsa en varias ocasiones y por eso se ganó insultos y críticas por parte de sus fans.

«Yo lo que les recomiendo es que saquen recibos, facturas y el problema se arregla. Yo nunca he puesto en duda su honestidad, pero no se la saquen conmigo porque no soy la del problema», aclaró Gaby Bonilla.

