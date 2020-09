Fumero: Bono exclusivo para pastores “no es correcto”; hay otros gremios en crisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del reverendo Mario Fumero, el bono exclusivo para pastores «no es correcto«, pues manifestó que hay sectores que lo necesitan más, porque están en crisis.

Además, el religioso es de la opinión que entregar el bono a los pastores de la tercera edad viviendo en extrema pobreza, sería sesgado. En ese sentido, recalcó que hay otros gremios que están pasando por una crisis económica; ejemplificó el caso de los campesinos.

«El estado tiene la responsabilidad y el deber de ayudar a la tercera edad sean pastores o no. Que estén en condiciones de pobreza extrema, que no tienen seguro social y que no cotizaron una pensión», manifestó.

A su vez, el pastor ve incorrecto que el Gobierno este creando una ley donde se brinde ayuda a pastores de la tercera edad. En ese sentido, sostuvo que «no veo correcto que se gesticule una acción de una ayuda con bonos para la tercera edad de los pastores, excluyendo a otros gremios».

Declaró que si el iglesia acepta la ayuda que está ofreciendo el Gobierno, caería en error. Además, opinó que «entre todos los de la confraternidad deberían levantar un fondo para ayudar a los pastores sin necesitar ayuda del gobierno. Quien ayuda, indirectamente te puede atar, el dinero compra personas y conciencias».

Para finalizar, el religioso recalcó que el bono solidario tiene que ser para todas las personas, tanto para pastores y para campesinos de tercera edad, sin que tenga pensión.

Más de tres mil pastores rechazan bono: «No lo hemos solicitado»

Está por demás decir que la entrega de una compensación económica o bono a líderes religiosos ha sido tema de discusión en los últimos días Honduras, y la misma polémica llevó a 3,000 pastores a declinar la oferta.

La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Honduras fue la primera en rechazar este beneficio, asegurando que los obispos desconocían el decreto. En esta ocasión, otro sector de la Iglesia Evangélica se pronunció en contra del bono.

Se trata de la Colación de Ministerios Apostólicos de Honduras (CMIAH). Mediante un comunicado, informó que 3 mil servidores de Dios no están dispuestos a recibir esta compensación.

El documento aclara que ellos no son partícipes de la solicitud del bono y que no están dispuestos a recibirlo. Consideran que son servidores de Dios y es suficientemente poderoso para suplir sus necesidades.