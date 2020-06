Frondoso árbol destruye patrulla del Comando de Operaciones Especiales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un enorme árbol de ficus cayó y aplastó una patrulla del Comando de Operaciones Especiales (COES) en la zona del Aeropuerto Internacional de Toncontín, en la capital de Tegucigalpa.

Al parecer los uniformados que estaban dentro del vehículo lograron salir a tiempo. Para confirmar que nadie había quedo atrapado dentro, uno de los agentes rompió una ventana para observar el interior.

Con el fin de quitar el frondoso árbol que yacía sobre la unidad, un equipo de los Bomberos de Honduras, en conjunto con trabajadores del Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) llegaron a la zona.

Para quitar peso del árbol, las cuadrillas primero iniciaron cortando las ramas del inmenso y pesado ficus. Por fortuna, los daños ocasionados con su caída solo resultaron en pérdidas materiales.

El ingeniero Mario Reyes, comunicó que Copeco coordinó las acciones de remoción del árbol. «Estamos movilizando equipo pesado para lograr sacar todas las ramas lo más pronto posible».

Árbol solo destruyó una patrulla y un carro civil

El equipo comunicó que los restos del ficus deberán movilizarlos al «relleno sanitario». Reyes, señaló que está prohibido remover árboles. Por lo cual, se debe solicitar un permiso para remover alguno.

Solo dan permiso para remover árboles secos y que realmente puedan ocasionar un accidente. Aunque los agentes salieron a tiempo del carro de la PMOP, uno de ellos sufrió algunos rasguños.

El árbol caído tapó también parte de un Car Wash ubicado en esta zona. En este negocio, otro vehículo civil también quedó destruido a causa del árbol que cayó en segundos. Los presentes únicamente escucharon un estruendo en ese momento.

Otro vehículo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) estaba estacionado, pero el árbol no cayó sobre este, un agente de FUSINA confirmó la información.

«Teníamos otros vehículos de la Policía más atrás pero esos no salieron dañados y otro de la Policía Militar, pero no había nadie allí y no salió dañado, solamente el del Coes, ese sí está totalmente destruido», detalló.