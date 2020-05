Frida Sofía sobre su madre: «Sé que embarazada de mí se drogaba»

Frida Sofía, hija de la famosa cantante mexicana, Alejandra Guzmán, reveló durante una entrevista a un medio de su natal país, que la reina del rock la drogaba cuando apenas tenía cinco años de edad.

Su declaración surge luego de que trascendieron conversaciones en las que Alejandra Guzmán, de 52 años, mencionó que sigue con sus adicciones y que apoya económicamente a su hija Frida Sofía, de 28.

«Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos. Como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, dijo.

“Sí, mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar. La he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”.

¿Llegaste a probar alguna otra sustancia con tu mamá?

“De pequeña, yo no entendía cómo ella no podía dejar de tomar un solo día. Ya conforme fui creciendo, entendí que era adicta y en algún momento sí me fumé un churro con ella, pero nunca me gustó nada de eso, no soy de drogas”.

Tu mamá también mencionó que te está apoyando económicamente:

“Eso es falso, desde hace más de tres años mi madre no me da ni un quinto y tampoco se lo he pedido, yo me mantengo de mi trabajo. Lo que sí es que me compró este departamento en el que ahora vivo en Miami, del cual ya no me puede correr, como lo hizo muchas veces de otros lugares en donde me dejaba vivir. Ahora este departamento está a mi nombre y nadie me puede sacar”.

¿Entonces sí te regaló tu departamento?

“En efecto, me compró mi departamento y una camioneta, y eso se lo agradezco, pero la gente quiere que le rece el rosario todos los días o no sé. La mayoría de los padres ayudan a sus hijos y no por ello les van a deber la vida. Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”.

Desde que se dio este pleito entre ustedes, ¿no se han comunicado?

“Nada, ni un mensaje. Siendo que supo lo del aborto que tuve en 2019, esa difícil situación en la que yo estuve sola en mi casa… y sí, me tomé una pastilla y lo provoqué, pero lo hice porque es horrible enterarte de que tu mamá tuvo algo que ver con el padre de tu hijo, yo no quería traer al mundo a ese bebé con esa historia detrás, fue algo que no le deseo ni a mi peor enemigo; es algo de lo que no me he recuperado y sé que voy a necesitar mucha terapia, pero cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí”.