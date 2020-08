Frida Sofía insulta a Ferka, novia de su ex Christian Estrada: «Estoy ardida»

REDACCIÓN. Frida Sofía ha estado en el ojo del huracán tras la batalla mediática contra su madre, Alejandra Guzmán, a quien acusó de ofrecerle drogas y sostener un romance con su ex novio, Christian Estrada.

Actualmente, Estrada mantiene una relación con Ferka, su compañera en el reality show Guerreros 2020 de Televisa. Esto ha generado polémica debido a las declaraciones de la nieta de Enrique Guzmán.

A través de sus historias de Instagram, Frida Sofía arremetió en contra de Ferka e, incluso, le lanzó varios insultos; esto después de que se diera a conocer que la actriz y Christian Estrada retomaron su noviazgo luego de las polémicas declaraciones de las ex novias del modelo, quienes mencionaron era una persona oportunista.

«¿Y ahora qué pinc… leona? Todo el mundo: ‘¿Por qué no superas a…?’ No, el pedo es con ella por pend…, pen-Ferka, el pedo es contigo cabr…, ¿te crees bien pinc… leona? Yo te enseño pinc… gata», dijo Frida Sofía en sus historias de Instagram.

Asimismo, Frida Sofía pidió a Ferka no quedarse callada y responder. Cabe mencionar que hace unos días, la cantante le mandó un mensaje a la concursante de Guerreros 2020 en Instagram, donde le decía que tuviera «amor propio».

Frida Sofía critica a Christian Estrada

Tras las polémicas declaraciones de Frida Sofía, algunos internautas comentaron en redes sociales que era una «ardida»; y que dejara de involucrarse en la relación de su ex novio con Ferka, a lo que la hija de Alejandra Guzmán respondió con un contundente mensaje.

«Sí, claro que estoy ardida, pero no de celos imbécil, este cule… mató a mi bebé y se cog… a mi mamá… lo cual para mí es lo mismo que matarla. Cuando aborté el bebé, con todo el dolor del alma y sola mi «mamá» se murió. Entonces sí estoy ardida y me da tanto coraje que todavía alguien como la puti… de pen-Ferka lo ponga en un pedestal», escribió Frida Sofía.

Además, la cantante mandó un mensaje a Christian Estrada, afirmando que el modelo está muy interesado en conseguir fama: «Síganlo para que sea famoso ¡Le urge!», comentó.

«Por eso yo le hablaba en inglés y me hacía pend… porque me daba penita lo naquito… pero hasta eso le di chance hasta que me salió gigoló y abre nalg…», escribió Frida Sofía en sus historias.