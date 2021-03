FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Villegas, Umaña y Óscar Nájera?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.– Diario TIEMPO DIGITAL recopila las frases que llamaron la atención y generaron auge durante esta semana y que quizá, hasta este momento, usted se las perdió.

En esta edición, se presenta un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 01 al 5 de marzo.

Durante esta ocasión, resaltan las frases de semana que dijeron diputados, médicos y hasta el mismo presidente de Honduras.

¿Qué se dijo la semana anterior? – FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo JOH, Lisandro Rosales y diputada Bermúdez?

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Marco Eliud Girón, doctor y especialista en Salud Honduras.

«Las cifras que presenta el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), de más de 160 mil infectados, es totalmente falsa».

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEH).

«Como hemos llorado a nuestros muertos, lloramos por el anuncio de adquisición de vacunas».

Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras

«A los sectores que les encanta hablar de más, no tengan miedo, ya no me voy a lanzar. Cada día que pasa es un día menos en esta oportunidad de servicio que he tenido en el Estado y por ahora estoy centrado en la reconstrucción del país«.

Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

«No queremos que el tema de las vacunas sea politizado, hace días que enfatizamos que no nos interesa la parte ideológica».

Más frases

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

«Con artimañas pretenden confundir aún más a la ciudadanía, con esperanzas hacen creer que la vacuna estará en los próximos días por una efectiva compra y así limpiar su cara ante la negligencia que por años han demostrado».

Carlos Umaña, doctor y presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula.

«No hay que bajar la guardia, porque se aproxima el punto cúspide del proceso electoral».

Harry Panting, diputado liberal por el departamento de Cortés

«Nos llegaron a vender que COVI tenía dinero para hacer las obras en el departamento de Cortés, y no ha hecho nada. Todo se ha quedado afuera, en Comayagua y hasta ahora vienen que van hacer obras en Villanueva, pero aquí en el departamento de Cortés no han hecho ninguna obra nueva y es de aquí donde recibe dinero COVI, porque es el tramo que va para Tegucigalpa».

Óscar Nájera, actual diputado del Partido Nacional de Honduras (PNH).

«El Congreso Nacional ha aprobado los contratos de energía más benignos de la historia».

Jaime Villegas, actual diputado del Partido Nacional

«Es envidia la que tienen estos sociólogos, diputados y abogados que critican nuestra presencia en el Congreso Nacional».

