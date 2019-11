FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Cálix, MOH, Ricardo Álvarez y Romeo Vásquez?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de la semana que más llamaron la atención y generaron polémica en la opinión pública, por parte de varios personajes influyentes en Honduras.

En este recuento de noticias, le dejamos frases de políticos, dirigentes, diputados, ex presidentes y otros personajes.

A continuación, las frases que más destacaron en la semana:

Jorge Cálix, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre)

«Lo que yo he escuchado es que Xiomara Hortensia podría aspirar a una diputación y que doña Xiomara, tomará una decisión sobre sus aspiraciones políticas en enero del próximo año, si ella dice si, pues me hago un lado y le apoyo y si dice que no pues seguimos trabajando en la precandidatura».

Romeo Vásquez Velázquez, exmilitar y político hondureño

«Yo aquí ando libre porque yo soy una persona que no he violado la ley. Yo lo que he hecho enmarcado bajo la ley. No tengo problemas de ninguna índole»

Ricardo Álvarez, designado presidencial

«Que te respeten es lo justo! Nosotros respetamos, pero no acepto este tipo de amenazas vertidas x el Sr. Jesús Mejía a Rafael Cano. Que amenacen a un líder de Salvemos Honduras es que amenacen a mi gente y eso no lo voy a tolerar. Espero una disculpa pública hacia Rafa Cano»

Jesús Mejía, coordinador electoral del Partido Nacional (PN)

«Ricardo, lo puse claro, lo tomo personal, no me disculpare porque tu gente me ataquen y desprestigiarme, claramente dijo Rafael Cano que yo aparecía en el movimiento que coordina David Chávez en fotos y vídeos, TOTALMENTE FALSO! Vamos por la unidad total»

Fernando Anduray, político nacionalista

«Estoy tranquilo por las acusaciones y espero resolver pronto todo esto».

Dina Meza, defensora de los Derechos Humanos

«Son 15 periodistas, pero hay subregistros de personas que se van suavemente porque son amenazadas y no lo publican porque correrían más riesgo. Hay más personas que hemos apoyado para que salgan del país porque están siendo amenazadas y ya no pueden vivir en el país».

Nelson Avila, economista hondureño

«Es porque en Honduras en primera instancia, existe irrespeto a la Constitución y a las leyes, en otras palabras no existe un Estado de Derecho».

Ramón Barrios, abogado penalista

«Ya días se viene criticando el hecho de que en el país estén muriendo hondureños y hondureñas producto de las masacres. Y como ciudadano, a uno le molesta estar pagando tributos que hasta el momento llevamos casi L15 mil millones de la Tasa de Seguridad».

Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH)

«Como usted puede ver, en el último reporte del índice nacional de actividad económica de septiembre, vimos el rubro de sustancias y productos químicos, reflejó un alza de 1.6% por la producción de jabones y detergentes».

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN)

«Cuando el Poder Ejecutivo y la OEA, tomen cualquier tipo de decisión, obviamente si es afirmativa, tendrá la oportunidad de llegar al Congreso Nacional de la República para que los parlamentarios aprueben su continuidad en el país».