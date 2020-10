DE MUJERES. Cuando pensamos en «la otra» lo relacionamos directamente con una «la enemiga», una mujer que destruye hogares, noviazgos y que se interpone entre dos personas que se aman, pero la realidad es que no es algo que se elija a la primera o de buena gana y muchas veces todo empieza con una historia mal contada.

La historia, en la que puedes iniciar siendo «la amante», suceden cuando menos lo esperas, cuando hay tantas cosas ocurriendo en tu vida que sin darte cuenta desarrollas un vínculo con alguien y poco después, experimentas atracción.

Tal vez él te corresponda pero ¿y si es un hombre con compromiso? Lo primero que decides es que esto tiene que parar, que no es correcto, pero él te endulza el oído con palabras. Pero en el fondo sabes que no tienes autocontrol y sigues en el circulo vicioso.

Una vez que ya ocupaste el papel en la otra historia, surgen las dudas. Los hombres, no siempre se detienen a pensar lo que realmente implica una infidelidad para todos los involucrados. Sin embargo, tú puedes hacer una diferencia y va más allá de tu dignidad.

El problema no es estar con un hombre que tenga un compromiso anterior como hijos, sino con un hombre que no sea capaz de cerrar ciclos, pues simplemente si te ama, debe darte lo mejor, nada a medias y nada que te ponga en riesgo a ti.

Las frases que un hombre suele emplear para convencerte de ser la otra suelen ser algo como esto:

Me siento solo

Es la frase que usan para crear empatía y hacerte sentir que estando con él le haces feliz, le resuelves la vida y te hacen sentir como su salvadora. La realidad es que su bienestar y su felicidad son una elección personal, no debe depender de una pareja, no te permitas convertirte en su excusa de portarse mal.

Solo estamos juntos por los niños

Si duda es una de las frases de los infieles más usada, pues intenta reflejar que es un buen padre y que solo hace este sacrificio por el bien de sus hijos, algo que a muchos nos duele especialmente si los hijos son menores de edad, hasta nos engañamos pensando que es mejor así porque somos incapaces de separar a una familia.

Pues bien, lo que hará que un niño crezca feliz es ver a sus padres felices pero no necesariamente juntos y usar a los hijos de pretexto para no tener los pantalones de terminar la relación de pareja simplemente es algo muy bajo.

Ya no la quiero a ella, solo a ti

Y entonces ¿qué hace con ella? Si bien, tú no puedes decidir por él, si no la quiere debe dejarla libre y antes de involucrarse con alguien más debe asegurarse de ser libre. Si sigue ahí pero no la quiere demuestra conveniencia, eso jamás le permitirá crear algo bueno contigo.

Debes ser clara y específica, no te conformarás con lo poco que pueda darte, o te lo da todo o no habrá nada más.

Es complicado, te juro que ya no pasa nada con ella

Decir que “es complicado” pareciera una excusa perfecta para no hablar del tema, no basta con que te asegure que no pasa nada, si sigue con ella es porque no tiene los pantalones suficientes para terminar las cosas y darte el lugar que verdaderamente mereces en la vida de tu pareja.

Es que tú eres especial

Este es el típico hombre que cree que hablándote bonito te convencerá de lo que sea y aunque sí eres especial, no necesitas que él te lo diga, eso no te va a distraer de que tiene un compromiso, precisamente por lo especial que eres debe tratarte con respeto y no como una mujer que no vale nada.

Es que ella está mal, no es como tú

¡La peor frase de todas! Un hombre que habla mal de una ex y/o la madre de sus hijos, es alguien que no merece tu atención, pues evidentemente más adelante podría repetir la historia contigo. Recuerda que toda historia tiene dos versiones y al principio él se mostrará como la víctima para convencerte de ir más allá.

Te lo vamos a decir muy claro, un hombre que realmente te ama no te convierte en blanco de críticas, no permite que otros te ataquen por su culpa, por sus malas decisiones, su falta de pantalones y su cobardía.

El hombre que quiera estar a tu lado debe estar a tu altura y eso implica dar lo mejor de sí mismo, no sobras, no mentiras, no unas cuantas frases de amor, si tiene un compromiso y no lo termina antes de iniciar algo contigo huye, pues será un problema más grande de lo que puedas imaginar y no es tu trabajo resolverle la vida.