TEGUCIGALPA, HONDURAS. – TIEMPO DIGITAL trae este domingo las Frases de la Semana, de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron auge durante los últimos siete días.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 3 de agosto al 9 de agosto. ¿Qué reacciones hubo con la llegada del líder Yani Rosenthal? ¿Qué dijo Waleska Zelaya al salir de las oficinas de la ATIC sobre el corrupción en torno a las compras irregulares de Invest-H? ¿Qué dijo la Alba Consuelo Flores sobre diversas situaciones desprendidas de la COVID-19?

Frases de la semana:

Político y empresario, abogado Yani Rosenthal Hidalgo.

«Tengo cinco años de no estar en mi tierra, cinco años de no ver a mi papá, a mi esposa, a mis hijas y lo que más quiero es estar con mi familia hoy. Voy para la casa a ver a mi mamá, voy para el cementerio a ver a mi papá que se me murió cuando yo no estaba aquí, se me murió de tristeza por todo lo que pasó. Para mí lo más importante hoy es poder acompañar a mi familia».

Líder del Partido Liberal y abogado Arístides Mejía.

«Eso le permite jugar un papel de conciliador y a la vez una medida de reinovador de las posibilidades que tenga el Partido Liberal en el próximo proceso electoral. Es lo que está esperando el Partido Liberal, porque es como si dijéramos, una de las grandes incógnitas para saber cuál será el rumbo».

Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud (Sesal).

«No necesariamente tiene que tener una prueba de COVID porque ellos hacen el análisis; es decir, la evaluación física del paciente y ellos diagnostican si es COVID-19 o no. Lo importante es que ya está otra vez trabajando con los insumos y los reactivos. Es una tarea bastante dura conseguir todos los implementos que se requieren».

Periodista y política hondureña Yadira Bendaña Flores.

«Estoy feliz de que esté de regreso y puedo sentir en mi corazón el sentimiento del pueblo liberal que está también contento y listo para recibirlo. Yo siento que esperan grandes cosas tras el retorno de Yani Rosenthal».

Diputada Waleska Zelaya.

«No he recibido ni siquiera un lempira en esos temas. Más bien, de hecho, yo como ciudadana, yo digo que hay muchos temas en corrupción para esclarecer porque la población necesita respuestas. Pero hay que ser objetivos y justos porque por un chismes comienzan las cosas y el honor de una familia la botan y la tiran al piso»

Licenciada en Enfermería Wendy Perdomo.

«Es injusto que después unas largas horas de trabajo se ha incumplido nuestro pago. Quiero invitarla a que se haga presente a realizar un turno de, por lo menos, 11 horas. Se supone que esta semana será límite para que nos paguen, y si no, se van a tomar más medidas, como brazos caídos del personal, no re-apertura del triaje. Otras personas, pues, dijeron que aunque se les acredite, siempre van a renunciar, porque así fue el mes anterior, que solo nos pagaron uno y así no vale la pena».