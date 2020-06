FRASES DE LA SEMANA: ¿Que dijo JOH, Cálix, Villanueva y Calidonio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron auge durante la semana.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 14 al 21 de junio. ¿Qué se dice en torno a reactivación económica? ¿Cuál es la actualidad sanitaria de Honduras ante la COVID-19?

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Juan Orlando Hernández (Presidente de Honduras)

«Como presidente y ciudadano responsable debo anunciar que hoy se me ha diagnosticado COVID-19, creo que es parte del riesgo en esta responsabilidad».

Luis Redondo (Diputado del Congreso Nacional)

«Si todo está bien para el pueblo como dicen los nacionalistas entonces QUE LO DEMUESTREN».

Armando Calidonio (Alcalde de San Pedro Sula)

«Lo que tienen que hacer es tenernos un poco de consideración porque estamos en una guerra contra el virus. No es posible que a los soldados no les pasen las transferencias para que puedan luchar por la vida de la gente».

Alejandro Kaffati (Economista del Fosdeh)

«Sabemos que el Estado de Honduras ha sido cuestionado por implementar parcialmente proyectos de inversión, principalmente con organismos multilaterales».

Jorge Cálix (Diputado Libre)

«Un plan bien estructurado para saquear las arcas de los institutos de previsión en detrimento de los jubilados. Es un acto más de corrupción».

Walter Perdomo (Alcalde de Villanueva)

«Esas actividades, de alguna manera, las hacemos a ciegas. Estamos nada más calculando que, por ejemplo, si tenemos 130 casos en Dos Caminos y El Milagro, podrían ser en realidad 400″.

Loreley Fernández (Diputada Nacionalista)

Se me ha roto el corazón porque es el presidente. Así que hago un llamado a los nacionalistas y hondureños que oremos no solo por el presidente, si no por todos».

Carlos Urbizo (Economista)

«El gobierno improvisa, es omnímodo, y puede incumplir impunemente. Sin embargo, si el Banco Central avala la operación, podría ser».

Daniel Fortín (Presidente de la CCIT)

«El Sistema de Administración de Rentas (SAR), seguirá “exprimiendo una esponja que no tiene agua».

Liliana castillo (Economista)

«No habrá un impacto en la dinamización de la economía, porque no se darán gastos de tipo suntuario».

Mauricio Corrales (Presidente del sindicato de trabajadores del Hospital Escuela)

«El apilamiento se extenderá «hasta que la morgue esté en buen estado. Eso está colapsado, el Hospital Escuela no tiene morgue».

Juan Carlos Sikafy (Presidente del COHEP)

«En mi opinión personal, no va a haber Semana Morazánica, ya que si se aplana la curva hay que trabajar. Y si no se aplana, sería bueno que fuera una semana de confinamiento».

Julissa Vallanueva (Ex directora de Medicina Forense)

«Lo que se evidencia es una catástrofe diaria en relación a una planificación inadecuada. No ha habido una contingencia eficiente en la gestión adecuada en la entrega de cadáveres».

