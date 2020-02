FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo JOH, Argueta, Del Cid y Leandro Osorio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron polémica durante la semana.

En esta edición, mostramos un compendio de las palabras más relevantes dichas por el presidente de la República de Honduras, también de Rolando Argueta y de un exdirector de la Policía Nacional sobre la muerte de Alfredo Landaverde.

Además, las reacciones de varios personalidades del país sobre el caso del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda. De manera similar, sobre el escape de «El Porkys» y del aumento al Ministerio Público para combatir la corrupción.

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras.

“Cada uno de nosotros se puede convertir en protector de nuestros bosques. Cuidemos nuestros recursos, estemos atentos a denunciar a aquellos criminales que provocan los incendios”.

Ricardo Ramírez del Cid, exdirector de la Policía Nacional de Honduras.

«Por qué no le pregunta a uno, por qué no lo llevan, porque no les interesa, debido a que hay gente grande metida en eso».

Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, experto en la lucha contra el narcotráfico en Honduras.

«Que bueno que se haya pronunciado ante el caso de Alfredo porque él en ese momento era el jefe de la Policía Nacional. Es una figura calificada para opinar sobre la muerte de mi esposo. En segundo lugar, él dice que sabe quiénes mandaron a matar a mi esposo, entonces lo mejor sería que de urgencia que el Ministerio Público entrevistara al general Ramírez del Cid».

Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«El país ha venido desde hace muchos años viviendo una etapa de combate a la delincuencia, a la criminalidad organizada y nosotros continuaremos con mayor ahínco en ese combate a la impunidad en todos los niveles».

Leandro Osorio, comisionado de la Policía Nacional de Honduras.

«Estas capturas son parte de las cortinas de humo que se necesitan en el país para tener entretenida a la sociedad hondureña ante la noticia de la condena de Tony Hernández».

Benjamín Zepeda, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Honduras (Aconsumeh).

«Nosotros como organización de consumidores y usuarios estamos muy preocupados por lo que pasa en el país. Porque nuestras autoridades pasan desapercibido del daño moral que está causando la música del reggaetón a la juventud hondureña».

Omar Edgardo Rivera, Secretario Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

«El actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, con poco dinero y limitados recursos humanos ha hecho mucho más que sus antecesores. Ahora, si le aumentan el presupuesto, seguramente hará mucho más para revertir la impunidad que por décadas ha prevalecido en el país».

Más frases

Tomas Zambrano, primer secretario del Congreso Nacional por el Partido Nacional.

«Una vez recibida la información no se acreditó ante el Congreso Nacional que existía una investigación de este tipo delitos sobre el comisionado Leonel Sauceda».

Juan José Pineda, magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

«Nosotros no damos finiquitos; lo que damos, cuando una persona es investigada y presenta todas las pruebas y hace uso de los recursos que la ley le permite y desvanece cualquier imputación de irregularidad, es una constancia. En ese caso no podría suceder eso porque no se investigó ante la carencia de expediente».

Elsia Esther Paz Mancias, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER).

«No entiendo porque se fugó de manera mediática algo que sigue en proceso. Me abstengo a dar declaraciones porque aparte de la información no es tal como se ha dado a conocer».

Rodulio Perdomo, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

«De fondo lo que hay es un nuevo paquete de exoneraciones fiscales; obviamente para que sea posible y factible esa nueva ampliación del sacrificio fiscal, tiene que haber un confite envuelto, que es esa oferta de crear quince mil empleos».

José Estévez, vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

«No es algo que está escrito en piedra, lo único que se realiza son las solicitudes en cuanto se requiere por cada una de las instituciones, de las sociedades y las personas que conforman este consejo de seguridad vial. Esto se distribuye de manera porcentual».