FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Gutiérrez, Bográn, Soriano y JOH?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. TIEMPO DIGITAL trae este domingo las Frases de la Semana, de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron auge durante los últimos siete días.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 29 junio al 4 de julio. ¿Qué se dice sobre el caso de Invest-H? ¿Cuál reacción ante la actualidad sanitaria de Honduras ante la COVID-19?

Lea también: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Doris, Moncada, Figueroa, Oliva?

Frases de la semana:

Doris Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional (CN) por el PINU.

««Esperamos que la nueva directora de INVEST-H se haya nombrado tomando como base las cualidades personales, profesionales y antecedentes del funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo. Esperamos que esta vez no se vaya a equivocar como ocurrió la vez anterior».

Quintín Soriano, alcalde de Choluteca.

“A los ministros no les interesa, da coraje cuando se está trabajando con las uñas y cuando dilapidan los fondos allá, no lo digo yo, lo dice el CNA, Fosdeh, que están investigando, y da indignación porque hay medicamento, oxígeno y manómetro, pero no el suficiente”.

Padre Ovidio Rodríguez, sacerdote de la Iglesia Católica.

«Que esta coyuntura de la pandemia sea propicia para que los que asesoran al gobierno puedan cruzar las esperanzas y angustias del pueblo y sirva para sentar en la mesa a los distintos sectores. Nos esperan momentos difíciles».

Roxana Araujo, exministra de Salud.

en la primera fase, que es la de preparación, tuvimos una oportunidad de oro que desaprovechamos. En enero, cuando ya teníamos conocimiento de cómo se estaba desenvolviendo la pandemia en China, debimos elaborar una estrategia para enfrentar la crisis. Tuvimos dos meses que no aprovechamos”.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.

«De verdad les digo, no le deseo esto a nadie y que ningún ser humano pase por la angustia de estar entre la vida y la muerte como la pasamos los infectados. La visión de la vida cambia cuando se siente en esta angustia. Pensé tanto en mi familia, que gracias a Dios están bien y pensé que pasaría si no estaría con ellos más, pero también en todo lo bueno que Dios me ha dado y estoy agradecido por la fe y fuerza y esperanza de saber que vencería esta enfermedad».

Marco Bográn, exdirector de Invest-H.

«Esa garantía constitucional no se me ha respetado y se me ha condenado mediáticamente. En las redes sociales se me ha condenado injustamente; se publican cosas sin haber visto un tan solo medio probatorio. Revisen mis estados de cuenta y se darán cuenta si yo me he enriquecido».

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.