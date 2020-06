FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Doris, Moncada, Figueroa, Oliva?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. TIEMPO DIGITAL trae este domingo las Frases de la Semana, donde varios personajes influyentes en Honduras llamaron la atención y generaron auge durante los últimos siete días.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 22 al 27 de junio. ¿Qué se dice en el caso de Invest-H? ¿Cuál es la actualidad sanitaria de Honduras ante la COVID-19?

Frases de la semana que se deben repasar:

Alejandro Kafati, economista del FOSDEH

“Estaríamos viendo una estafa internacional sin precedentes. De la cual Honduras sería víctima por un monto total de cerca de 40 millones de dólares”.

José Luis Moncada, expresidente de la CNBS

“Le digo a la ministra que renuncie y deje a especialistas que puedan salvar un poco la atención de Salud en Honduras”.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud

“En este momento todos los hospitales están abastecidos y de igual forma las regiones para dar la atención a la población. Los invito a los hospitales para que vean al personal de salud trabajando con el equipo de protección”.

Amado Guevara, mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010

“Por muchos años defendí la camiseta de La H y recibí el Pabellón Nacional, con honra, hidalguía y orgullo, traté siempre de ponerla en alto. Hoy, el deporte en mi vida pasa a segundo plano y me uno a la lucha del pueblo y pregunto a los gobernantes #DóndeEstáElDinero #NoAlCódigoPenal”.

Doris Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional

“El funcionario presentó el informe a su medida, aceptó varias situaciones anómalas como por ejemplo, el comienzo del proceso de compras, sin tener el respaldo del Consejo Directivo de la institución”.

Carlos Umaña, director del IHSS (SPS)

“Señora ministra, usted no perdió a un colega, yo sí los he perdido, y más que colegas, amigos. Usted no ha estado frente a un cementerio con el cadáver de un héroe de primera línea. Usted no ha estado con pacientes COVID, porque no es médico. No espero que entienda”.

Jorge Cálix, diputado del Congreso Nacional

“Ojalá nos acusen para sentir la presencia del Ministerio Público ya que no existe. Con todo esto que ha pasado, con todo lo que se han robado, con todas las mascarillas sobrevaloradas, los hospitales de Turquía, lo que sentimos es que el Ministerio Público no existe”.

Ismael Zepeda, economista del FOSDEH

“Los muertos están sobre los hombros de él por no haber hecho la respuesta inmediata en comprar o remodelar los hospitales”.

Ebal Díaz, Secretario de la Presidencia

“Nos preocupa mucho lo que contiene el nuevo Código Penal que entrará en vigencia con relación a delitos de crimen organizado”.

Mauricio Oliva, Presidente del Legislativo

“El Código Penal fue aprobado por más de 100 votos. Yo creo que es una opinión personal del señor presidente del Partido Nacional porque colegiadamente no nos hemos reunido”.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras

“Lo cierto es que la corrupción que habido, la falta de interés por el gobierno, la improvisación excesiva del manejo de la pandemia, la falta de un equipo que tuviera los conocimientos técnicos y la capacidad de poder gerenciar esta pandemia es la que nos ha llevado a la incertidumbre, la desatención de la población hondureña y obviamente a la muerte de muchos ciudadanos. Sobre todo su grado de corrupción que es lo que nos tiene peor que la pandemia misma. Obviamente habrá respuesta de la población por esta corrupción”.

Adolfo Facussé, cónsul de Turquía en Honduras

“El FBI lo que está haciendo ahorita es que produce esta notificación para ayudarle al Gobierno de Honduras, que los han estafado. Para que el Gobierno de Honduras se ponga las pilas, hable con el FBI, hable con quien diablos sea, y mande a ver a la fábrica para ver si recupera los millones que ha pagado”.

