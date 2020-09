FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijeron Yani, JOH, «Tito» y Boquín?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, Diario TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron auge durante la semana.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del siete al 13 de septiembre.

Un tema que generó todo tipo de reacciones fue el proyecto que se presentó ante el Congreso Nacional (CN) para que se entregue un bono económico a pastores de más de 60 años. ¿Qué dijo el presidente Juan Orlando Hernández al respecto?

Asimismo, un grupo de representantes del gremio médico se pronunció sobre el permiso a unidades de transporte para que circulen con el 100 % de la capacidad de pasajeros.

Igualmente, entérese de qué dijo Yani Rosenthal en una entrevista que concedió a un medio local. ¿Buscará la presidencia? Todas las frases, aquí, en TIEMPO.

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Suyapa Figueroa (presidenta del Colegio Médico de Honduras):

(Sobre el bono a pastores) «Esto es una piñata de confites a la garduña. Aquellos que hicieron el esfuerzo de venir a mi piñata entonces que estén contentos. Lo llamo una orgía de corrupción».

«En esto se perdió la ética, la identidad, institucionalidad y todo el mundo está con la mano alzada viendo ver qué pesca en esta piñata».

Josué Orellana (presidenta de la ANEEAH):

«Y no será que los enfermeros y médicos sí hemos hecho demasiados actos de heroísmo y más en esta pandemia y nosotros sí merecemos un bono».

Mario Fumero (reverendo y teólogo):

«Entre todos los de la confraternidad deberían levantar un fondo para ayudar a los pastores sin necesitar ayuda del gobierno. Quien ayuda indirectamente te puede atar; el dinero compra personas y conciencias».

Juan Orlando Hernández (mandatario de Honduras):

«Uno se da cuenta que no tienen salario esas personas (algunos pastores). No tienen medicinas, no tienen seguros médicos, no tienen nada».

(¿Participará en elecciones de 2021?) «Ya no se pongan tan nerviosos, yo ya no voy a ser candidato. Me dicen dónde están y les mando a todos una cajita o bolsita de té de valeriana para que se les calmen los nervios».

Nasry «Tito» Asfura (alcalde de la capital):

«¡Voy a ser el próximo presidente de Honduras!».

Quintín Soriano (alcalde de la capital):

«El Partido Nacional está frito. Estas elecciones no las ganan, ni así hagan lo que hagan, hay un rechazo de la población».

Otras declaraciones

José Manuel Zelaya Rosales (expresidente de Honduras):

(Sobre Yani Rosenthal) «Tiene mucha simpatía (y) popularidad en el liberalismo hondureño. Él dijo en su entrevista que está consultando con el pueblo y consultando con Dios si participa. Él deberá tomar una decisión, pero, si participa le auguro buenos pronósticos y resultados».

Yani Benjamín Rosenthal (empresario y político hondureño):

(¿Será candidato a la presidencia?) «Aún no he tomado una decisión. Le estoy pidiendo a Dios sabiduría para hacerlo, que me guíe para tomarla y Él va a decidir cuál es el camino que deberé seguir».

(Condena en Estados Unidos) «Por buen comportamiento, me rebajaron seis meses y solo cumplí 30».

«Inicia ahora un tiempo de trabajo, de lucha por la verdad y para construir una patria en paz, unida, próspera y generosa para todos».

Gustavo Boquín (integrante de la Junta Interventora de INVEST-H):

«No aceptamos ningún equipo que cumpla las medidas y dejemos de decir que los hospitales son de mala calidad».

Samuel Santos (vicepresidente del Colegio Médico de Honduras):

«Si el Estado de Honduras no hace lo necesario para que devuelvan el dinero por los hospitales móviles, se considerará que son parte de esta estafa. No puede ser posible que un comprador se llame al silencio, cuando estamos viendo que eso es una chatarra».

(Sobre transporte con 100 % de pasajeros) «Nos va a traer consecuencias grandísimas. La economía va colapsar y la cantidad de enfermos que habrá en unas dos semanas».

Elsa Palou (epidemióloga y exsecretaria de Salud):

«Si la población no tiene la distancia de metro y medio, el riesgo que aumenten el número de contagios es muy alto».

Daysi Ibarra (presidenta de COHDESSE):

«Los aviones vienen llenos y ¿cómo es posible que al sector transporte terrestre le permitan solo un porcentaje?».

Marco Eliud Girón (médico):

«No usen los buses de la muerte (…) es un suicidio para la población».

Más frases

Óscar Villeda (empresario de la industria hotelera de Copán):

«En término de un mes y 15 días nosotros estaremos fuera de combate».

Karina Chinchilla (madre de Enoc Pérez):

«Dios cómo crece mi angustia, mi dolor, saber que miro mi móvil y ni un mensajes de mi pequeño enoc. ¿Dónde está?».

Carlos Campos (famoso diseñador hondureño):

«Salí de Honduras para vivir mi propia vida; soy un soñador».

Marvin Ponce: (asesor presidencial):

(Sobre justicia en Honduras) «Si no van al mamo, es porque no le encontraron evidencia. Aquí es con pruebas, porque la gente quiere meterlos presos con sombrerazos. Y si no tienen pruebas, difícilmente los van a meter presos»