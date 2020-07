FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijeron Lidieth Díaz, Murphy y Bautista?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron auge durante la semana.

En esta edición, se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 13 al 19 de julio. ¿Qué se dice en torno al escándalo de los hospitales móviles? ¿Qué palabras se vertieron tras el deceso de David Romero Ellner?

Además, conozca cuáles son las opiniones sobre la actualidad sanitaria de Honduras, donde la detección de casos de COVID-19 continúa incesante. Todas las frases, aquí.

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Caso «Hospitales Móviles»

Yuri Mora (portavoz del Ministerio Público):

«Por un error de dedo de Áxel López no se pudo enviar la factura, cuando ya se ha pagado todo el dinero«.

Carlos Hernández (portavoz de la Asociación para una Sociedad más Justa):

«Esperamos y creemos que el anhelo de los hondureños es que estos hospitales móviles estén completos, vengan con todos los insumos necesarios y ojalá puedan instalarse«.

Michael Murphy (presidente de SDI Global):

«No puedo creer que el Gobierno de Honduras continúe con esta estafa y fraude, y Áxel López continúa empujando«.

Armando Urtecho (director ejecutivo del COHEP):

«Nosotros creemos que alguien debe dar la cara, pero en este momento están como escondidos«.

Rocío Tábora (titular de la Secretaría de Finanzas):

(En audio filtrado) – «Buenos días, querido Marco (Bográn). Mire, acabo de hablar con el presidente. Yo le propuse que todo lo que son insumos, y temas vinculados al tema de Salud, todo, todo, todo, lo compremos a través de INVEST-H y me dijo que sí«.

Martha Doblado (presidenta del Consejo Directivo de INVEST-H):

«No la aprobamos (compra de hospitales). Esa fue una de las preguntas que me hizo la ATIC y había dos fiscales del MP. Como el propio exdirector de INVEST-H, Marco Bográn, lo dijo en medios de comunicación, él no vino al Consejo Directivo a informar de las compras relacionadas al COVID-19. Mucho menos, a solicitar permiso«.

Alejandro Kaffati (economista del FOSDEH):

«Los hospitales han servido como cortina de humo para bajar muchas presiones contra el Gobierno de la República. Eso, tanto en los temas de narcotráfico como en el crimen organizado y la corrupción persistente en los últimos tres años de mandato«.

Facturas de Hospitales Móviles:

Mateo Zelaya (exaspirante a diputado):

«¿Es en serio? Una factura de Burger King tiene más detalles que esas«.

Michael Murphy (presidente de SDI Global):

«(Áxel) López está photoshoppeando documentos para limpiarse con las autoridades«.

Ismael Zepeda (economista del FOSDEH):

«Uno de los elementos que resalta mucho en las facturas es que no tienen los impuestos y para Estados Unidos tocarle los tributos a su Gobierno, significa hasta la cárcel«.

Renuncia de Evelyn Bautista a INVEST-H

Evelyn Bautista (exdirectora de INVEST-H):

«Perjudicaron mi honor e imagen al ventilar asuntos de forma irresponsable con un afán de notoriedad y con total especulación«.

Martha Doblado (presidenta del Consejo Directivo de INVEST-H):

«Me agarró por sorpresa. No le costaba agarrar un teléfono e informar antes de hacerlo. Lamento la forma como lo hizo«.

Juan Carlos Sikaffy (presidente del COHEP):

«¿Cómo nosotros vamos a apoyar un plan que ya se ejecutó? El plan operativo anual se presenta a inicio de año para que antes de que se ejecute sea aprobado«.

Gustavo Solórzano (asesor legal del COHEP):

«Nunca salgo en los medios de comunicación con el propósito de dañar la imagen u honor de nadie. Únicamente para decir lo que está ocurriendo y dar mi opinión legal, que podrá ser compartida por algunos y por otros no«.

José Luis Rivera (presidente de la CCIT):

«Son muchas preguntas que surgen con esta renuncia, especialmente cuando todavía no hay claridad con el desaduanuaje, pago y facturación«.

José Moncada (financista y aspirante presidencial):

«Se deben encargar de evaluar y así seleccionar un nuevo director. Yo creo que eso puede generar más transparencia y confianza a la ciudadanía«.

«Yo recuerdo que la licenciada Bautista era viceministra de Finanzas cuando Rocío (Tábora) entró al Ministerio. Entiendo que no hubo armonía y que la retiraron del cargo de viceministra cuando venía ejerciendo con mucha capacidad«.