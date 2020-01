FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Livio Moreno, Hugo Noé, Menotti Maradiaga?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron polémica durante la semana.

En esta edición, mostramos un compendio de las palabras más relevantes dichas por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Hugo Noé Pino y el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras.

Además, las reacciones de expertos sobre el cierre de Honduras en cuanto al bajo crecimiento económico en 2019, el alza a la tarifa eléctrica y el reajuste salarial para 2020.

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Tito Livio Moreno Coello, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Honduras.

“Vamos estar ahí para respaldarlos con todos los recursos humanos y logísticos necesarios para que el mecanismo se lleve a cabo. Al final, podremos tener el sistema que todos queremos, en donde los privados de libertad tengan los derechos que la ley establece”.

José Wilson Berrios Rivas, joven que sufrió heridas graves en su rostro tras la detonación de un explosivo.

«Gracias a Dios todo bien. Un saludo y muchísimas gracias por estar al pendiente de mi situación. Se les agradece y se les quiere mucho».

Edme Castro, directora ejecutiva de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA).

«Las organizaciones de derechos humanos, personas que hacen defensa de su territorio, pobladores, sindicalistas, maestros y alumnos deben organizarse y hacer una propuesta seria al gobierno para que ya pare la violencia y la impunidad».

Hugo Noé Pino, economista hondureño.

«¿Para qué se utiliza la deuda? Pues, parte de esta deuda se está utilizando para gasto corriente, obviamente esto no tiene impacto en el crecimiento económico y en el bienestar de la población”.

Miriam Guzmán, directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

“Después de cerca de seis años de estar al frente de la Administración Tributaria, por primera vez no vamos alcanzar la meta, lo dijimos en abril, la eliminación del 1.5% ha sido un golpe duro para las arcas del Estado, esto nos dejó desde abril un desfase cercano a los L2,000,000″.

Nelson Ávila, doctor en economía.

«La inflación real está determinada por la dotación de productos y una demanda que se supone constante, pero para que exista una oferta económica, usted debe tener inversión, y ese es el problema».

Adalid Irias, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).

«El problema es que en los grandes consumidores, la gran empresa, ellos tienen otra tarifa y eso lo va a transferir al consumidor final lo que provoca un impacto en los colaterales. En los impactos posteriores es donde vamos a ver un poco más la presión al consumidor».

Más reacciones

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

“Ojo, no estoy de acuerdo, y me pareció una acción muy brutal de parte de los agentes que participaron en la requisa, pues no querían que les requisaran el lugar donde estaban, pero no es ninguna justificación y este acto no debe repetirse”.

Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecamara).

«No puede ser, que no resolvamos los problemas internos que tiene la ENEE y que sigamos pagando más alzas a las tarifas por no tomar decisiones correctas».

Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

«Esto nos pone en desventaja, hemos visto que algunas empresas han trasladado sus operaciones a Guatemala; y uno de los factores que ellos han mencionado al momento de irse del país es el tema del precio de la energía eléctrica».

«El salario mínimo es una Ley que todos debemos cumplir y los empresarios los hemos hecho con muchas dificultades pero con mucha fe en Honduras».

Efraín Rodríguez, dirigente de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Honduras (Mipymes).

“Nos incrementa el costo de producción y nos resta competitividad”.

José Dolores Valenzuela, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras (FESITRANH),

«esa gente que gobierna cuando llegó le puso aumento a todo y donde no había aumento también se lo puso».