FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo el nuevo jefe de las FFAA, Nasralla y el CNA sobre Jesús Mejía?

TEGUCIGALPA-HONDURAS. TIEMPO DIGITAL recopila este domingo, las frases de la semana que llamaron la atención y generaron polémica en la opinión pública, por parte de varios personajes influyentes en Honduras.

En este recuento, le dejamos frases de políticos, dirigentes, diputados, ex presidentes y otros personajes.

Lea también: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Ponce Fonseca, Carlos Hernández y Suyapa Figueroa?

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Salvador Nasralla, excandidato presidenciable de la Alianza contra la Dictadura.

“Lo que vale es un paro nacional, más temprano que tarde tiene que llegar, si no llega quien pierde es el 75% de la población que está pobre. Salvador Nasralla y Mel no pierden porque no son pobres”.

Hena Ligia Madrid de Torres, doctora miembro del Colegio Médico de Honduras (CMH)

«Alto al continuismo y a la dictadura en el CMH».

Marisa Matías, jefa de la Misión de seguimiento electoral de la Unión Europea (UE).

“Aunque el proyecto de ley impone la paridad y la alternancia entre hombres y mujeres en las planillas de las elecciones primarias para diputados al congreso, no se establecen mecanismos que aseguren que esos mismos principios-paridad y alternancia-sean respetados en las planillas de las elecciones generales. Sin esos mecanismos, es difícil facilitar un avance notable en el acceso de las mujeres a posiciones de poder político”.

Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras

“Existen indicios de la vinculación de maras con fuerzas políticas”.

Cristina Alvarado, trabajadora social e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz de Visitación Padilla.

«Nosotros nos estamos aproximando a los 370 femicidios de muerte violenta de mujeres y con una alta impunidad. Esto es una ofensa para nuestro país, este país que se dice que es democrático se está convirtiendo en un Estado feminista cuando nos vemos enfrentadas».

Le puede interesar: FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Tito Asfura, Arnaldo Bueso, JOH, y Chago Zúniga?

Más frases

Lidieth Diaz, periodista hondureña y esposa de David Romero Ellner

«Precisamente estamos denunciando al subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, German McNeil, porque él está confabulado para maltratar a David».

Tito Livio Moreno, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA)

“En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestro compromiso y deber como institución de apoyar todas las actividades que realiza el actual presidente, Juan Orlando Hernández”.

René Ponce Fonse, exjefe del Estado Mayor Conjunto

«Hablé con la verdad; todos avalaron la reelección».

Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

«Nosotros estamos firmes porque sabemos del contenido del Código Penal que es nefasto para toda la población hondureña. Hoy se entregará a secretaría general del Congreso Nacional la iniciativa como lo establece la Ley».

German McNeil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

“Habrá más traslados de reos a cárceles de máxima seguridad”

Rocío Tábora, titular de la Secretaría de Finanzas

“Ahora, el otro elemento importante que no puedo dejar de mencionar que es el gran desafío para el cierre de este y el otro año es el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

«El CNA constató que los exfuncionarios antes descritos contrataron de manera fraudulenta entre 2016 a 2017 a 18 personas para que fungieran cargos como supervisores de proyectos y oficinistas con un salario promedio de 28 mil lempiras mensuales»