FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Loreley, Alba Consuelo y «Chago»?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las frases más relevantes de la semana, dichas por personajes conocidos en el ámbito nacional, TIEMPO DIGITAL se las presenta a continuación:

Temas políticos, el nuevo Presupuesto General de la República y algunos otros relacionados con la Navidad, marcaron la semana noticiosa. Además, la juramentación de la nueva titular del Conadeh y la vacuna anticovid, figuraron en la agenda noticiosa, sin mencionar las polémicas frases del conocido apóstol «Chago».

Frases de la semana:

Francisco Rivera, diputado del Congreso Nacional (CN):

«No queda alternativa que seguir endeudándose o seguir sacando financiamiento para poder cuadrar el presupuesto, porque la economía nacional no lo permite».

Alba Consuelo Flores, secretaria de Salud:

«Cuando el Reino Unido e Israel dicen que van a un nuevo confinamiento y hablan de una mutación del virus, se convierte en un tema bastante serio. Creo que la población debe poner las barbas en remojo, porque eso implica que debemos tener más cuidado«,

Santiago «Chago» Zúniga, apóstol evangélico:

«Las festividades de Navidad son paganas y no agradan a Dios».

Dennis Castro Bobadilla, diputado del Congreso Nacional:

«Uso de mascarilla salvará de morir a 25 mil hondureños»

Blanca Lozano Izaguirre, nueva titular del Conadeh

«Demostraré mi capacidad frente al cargo».

Ana Maldonado, pastora y exesposa del también pastor Guillermo Maldonado

«Soy rebelde porque no me sometí».

Loreley Fernández, militante del Partido Nacional

«Me avergüenzo directamente, me da pena decir que pertenezco a un partido donde está tan señalado. Yo he levantado la bandera para rescatar al nacionalista, créanme que aquí no ha terminado todo».

Doctora Aída Berenice Molina, jefa del Programa de Inmunizaciones:

«Honduras no puede comprar vacuna antiCOVID a farmacéuticas».

