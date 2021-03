FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo JOH, Lisandro Rosales y diputada Bermúdez?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como cada domingo, este último día del mes en curso Diario TIEMPO DIGITAL recopila las frases que llamaron la atención y generaron auge durante esta semana y que quizá, hasta este momento, usted se las perdió.

En esta edición, TIEMPO muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 31 de enero al siete de febrero.

¿Qué se dijo la semana anterior? – Lea las frases de Carlos Umaña, Yani Rosenthal y Suyapa Figueroa y más

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Carlos Umaña (galeno y presidente de la Asociación de Médicos del IHSS):

«Los cambios introducidos en la ley son como un cheque en blanco para comprar vacunas. Cualquier persona natural o jurídica podrá traer vacunas con una simple autorización de ARSA».

Lisandro Rosales (canciller de la República de Honduras):

«Con todas las casas farmacéuticas, ya tenemos algunos precios fijados para la vacuna, esperamos que el pueblo hondureño nos disculpe por haber confiado en COVAX».

Karina Chinchilla (madre de Enoc Pérez, niño desaparecido):

«No logro entender la maldad de las personas diciéndome que tienen a mi hijo o poniéndome niños al teléfono diciéndome ‘mami ayúdame’. Estoy cansada de ver como se acabó el amor y que no saben lo horrible que es vivir así».

Charly Pineda (periodista de Hable como Habla):

«Estoy amenazado a muerte por supuestos integrantes de maras y pandillas de Intibucá. Hago énfasis en que el departamento no es el mismo que ustedes conocían hace más de 10 años».

María José Moncada (vicesecretaria de Turismo):

«Ya hay un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado y la Semana Santa va y no se moverá«.

Apóstol Santiago «Chago» Zúniga:

«Se lo garantizo: si me hubiera ido a meter al hospital me hubieran matado. Créalo que no miento. Me hubieran asesinado estos chuchos y estas chuchas».

Juan Orlando Hernández (mandatario de Honduras):

-«Si el próximo Gobierno no continúa la lucha contra el narcotráfico, será porque los narcos han descubierto la llave mágica y les está dando beneficios extraordinarios, aún cuando ellos violaron la ley y el mandamiento bíblico contra el falso testimonio».

-«Los países más ricos han acaparado el 93% de las vacunas. No se respetó la solidaridad que la OMS vía Covax nos prometió».

Johanna Bermúdez (diputada nacionalista y médica):

«No quiero que me vean como la primera diputada que está recibiendo la vacuna, quiero que me vean como la doctora que ha estado en primera línea».

«Soy médico especialista de guardia. Mientras la gente está bailando y pachangueando, yo estoy haciendo guardias cada seis días durante la noche en el IHSS».

Marco Eliud Girón (doctor):

«Si son los mismos actores que compraron los hospitales móviles, que Dios nos agarre confesados porque viene el vacunazo en camino«.

Luis Suazo (embajador de Honduras en Estados Unidos):

«Los Cachiros se han puesto a negociar con ciertas autoridades. En Honduras no podemos vivir del chiste y de lo que digan los delincuentes».

«Hasta ayer la palabra de los fiscales era palabra santa. Ahora están siendo investigados por no haber hecho su trabajo como debían».

Kevin Pérez (papá de Enoc Pérez, niño desaparecido):

«Bayron Meléndez era un psicópata, era lo peor de lo peor. Lastimosamente se llevó toda la verdad a la tumba, porque jamás quiso cooperar«.

Istmania Platero (periodista y defensora de Derechos Humanos):

«Estamos hablando que la caravana podría salir entre el 25 y 30 de marzo. Las personas huyen por necesidad».

Reinaldo Sánchez (presidente del Partido Nacional):

«Hay varios conspiradores, no es necesario que los mencione. No ocupa tener dos dedos de frente cualquier cachureco para darse cuenta que hay una estrategia para poder destruir al Partido Nacional«.

Milagro Flores (presentadora de televisión):

«Como cuando la gente me dice plástica, operada (…) si pudieras hacértelas, te la harías mi amor. Ahí anduvieras poniéndote o quitándote, lo que son, son unos hipócritas, doble moral».

Ebal Díaz (abogado y secretario de la Presidencia):

«Los fiscales del Distrito Sur (de Nueva York) aceptan que han mentido y un mentiroso es mentiroso en donde se para».

José Manuel Zelaya Rosales (expresidente de Honduras):

«Los partidos hablan de honestidad y de elecciones limpias y por otro lado exigen credenciales como cheques en blanco. Solo la mayoría de las corrientes de libre cumplieron. Juzgue usted».

Yosef Garmon (presidente de la Coalición Humanitaria de Israel):

«Esperemos que no sea la última donación, (vacuna de Moderna, donada por Israel) es de las mejores vacunas que existe».