Frank de Boer: “Motagua físicamente está mejor que nosotros”

SAN PEDRO SULA.- Motagua y el Atlanta United no pasaron del empate 1-1 la noche de este martes en la cancha del estadio Olímpico Metropolitano, en el partido correspondiente a los octavos de final de ida de la Liga de Campeones de Concacaf.

Asimismo, tras terminar el juego el técnico del club estadounidense realizó el análisis, donde aseguró que Motagua es un equipo fuerte en su cancha.

«Era un partido complicado, el campo es muy difícil para jugar. Nos hemos enfrentado contra un gran equipo de mucha confianza, de mucho ritmo; más que nosotros, estoy orgulloso de los míos que lucharon hasta el último minuto para llevar un buen resultado a Atlanta», inició diciendo el holandés.

Los únicos goles del partido llegaron por medio del Paraguayo Roberto Moreira, mientras que el gol del empate llegó por medio de Josef Martínez.

«Marcar un gol siempre es importante cuando juegas fuera, yo estoy contento con el resultado, no era fácil, ellos físicamente están mejor que nosotros, un empate es muy bueno y más marcar», mencionó Boer.

¿Qué esperan para el juego ve vuelta?

«Queremos jugar con nuestro estilo y con un campo mejor que este, tenemos mucho respeto sobre Motagua, tenemos que estar bien la próxima semana, creo que estaremos mejor para el otro partido, no pudimos jugar a nuestro estilo porque el campo el balón bota mucho», lanzó.

Agregando que: «Nuestro objetivo era llevar un gol a Atlanta, hemos luchado, al final ellos perdonaron, pero nosotros también con unas ocasiones, creo que el empate es justo para los dos».

Sin embargo, advierto a los azules dirigido por Diego Vásquez: «En casa nosotros siempre queremos dominar, ahora yo estoy contento con el resultado», advirtió.

“No es la mejor cancha que yo he visto”

Boer aseguró que la cancha le dificultó las cosas a su equipo, ya que el balón rebotaba mucho: «Para mis jugadores es muy difícil; es muy pesado, bota el balón, está muy arriba, lo he visto desde el banquillo, yo sé como jugador que es difícil, no es la mejor cancha que yo he visto».

«Sí, esperemos siempre dominar y jugar muy agresivo en el segundo partido, no estamos al 100%, tenemos que adaptarnos a esto», cerró el técnico del club de la MLS.

Motagua y Atlanta United empatan 1-1 en la ida de los 4tos de la Concachampions