Franco Güity revela porque no se quedó en Motagua

El exdelantero de la UPNFM, Franco Güity, salió este jueves 2 de enero con rumbo a su nuevo equipo Al-Nojoom de la primera división de Saudí, la segunda liga de fútbol más importante de Arabia Saudita.

«Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que nos da, vamos a ir a tratar de hacer las cosas bien sabiendo que el hombre es universal y donde Dios lo ponga tiene que adaptarse lo más rápido posible, tanto a la cultura y como en nuestro trabajo», inició diciendo Güity.

Asimismo, asegura que jugar internacionalmente es «una mejor puerta y una vitrina», para darse a conocer como un nuevo legionario.

¿Se imaginó salir al extranjero?

«Para ser sincero no, tal vez sí al extranjero pero a otros lados, pero ahí nos tiene Dios ahora mismo, vamos a ir a esa experiencia y a tratar de hacerlo de la mejor manera”, confesó.

Y agregó: “Este es el resultado del trabajo que hice con mis compañeros de la UPN, agradecido con ellos, mi cuerpo técnico, la directiva y su afición. Ilusionado», mencionó.

¿Qué pasó con las negociaciones con Motagua?

Güity confirmó que si tuvo negociaciones con el club que dirige Diego Vásquez, y a pesar de los elogios que le dio decidió salir del país.

«Hubo acercamientos con otros equipos importantes del país, Motagua se acercó, me siento orgulloso y halagado de que uno de los mejores equipos de Centroamérica se fijó en mí», confesó.

Más elogios para Motagua: «En la última década es el más importante tal vez no solo de Honduras, sino de Centroamérica, algo hice para que se fijaran en mí», aunque sí explica que «se abrió una mejor puerta, una vitrina, para abrirse camino y por un mejor futuro», expresó tras el buen trabajo que ha hecho Diego Martín Vásquez.

Por su parte, Franco Guity fue consultado si conocía del fútbol del país del medio Oriente: «Es muy poco lo que sé del fútbol de Arabia, pero he visto algunos videos, tengo que adaptarme lo más rápido posible porque el fútbol no tiene misterio… La cultura, los compañeros, eso es a lo que más rápido me tengo que adaptar para poder rendirle al equipo», comentó.

Y terminó cerrando con lo que espera de este año 2020: «Que sea mucho mejor que 2019, ese año fue uno de mucha bendición, como los demás, pero futbolísticamente y con la familia ha sido de mucha bendición, gracias a Dios que se abrió esta oportunidad», finalizó.