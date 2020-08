Francisco Herrera: Falta de transferencias a la UNAH atrasa el pago de salarios

Tegucigalpa, Honduras. Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negó este viernes que se les vaya a bajar el salario a los empleados que laboran en la máxima casa de estudios. Además, aseguró que están a la espera de las transferencias gubernamentales para ejecutar el pago mensual.

Herrera aclaró que: “Nosotros estamos en toda la disposición de recibir todo tipo de denuncias. En ningún momento hemos dicho o tratado el tema de reducir el sueldo a los empleados como ha trascendido ya que eso es ilegal».

Maestros y demás empleados

Asimismo, agregó que los profesores que son por hora, no lograron laborar en este periodo (intensivo) porque no tenían la carga académica que corresponde el 30 por ciento de docentes. El alma mater no autorizó todas las clases que demandan los planes de estudio de las diferentes carreras.

De igual forma, sostuvo que el retraso en el pago de los sueldos a los empleados de la UNAH, se debe a que el gobierno no ha realizado la transferencia. Esto, por el monto que le corresponde la ciudad universitaria.

Transferencia de fondos Estatal a la UNAH

El rector reiteró: “Estamos a la espera de la transferencia porque todos los trabajadores, catedráticos, personal administrativo, no han recibido el pago mensual debido a la falta de la transferencia gubernamental”.

Además, aseguró que son mil millones de lempiras lo que el Estado de Honduras le adeuda a la UNAH. Solo habían estado acreditando el dinero correspondiente a los pagos salariales, reiteró.

El funcionario adhirió, que es algo preocupante porque hay proyectos que están parados por la falta de transferencias.

Los empleados de la UNAH han manifestado su inconformidad porque no se les ha realizado el pago de su salario. En el caso de los maestros, amenazaron con suspender la actividades virtuales, porque necesitan del dinero para poder pagar un elemento tan indispensable como ser el internet.

