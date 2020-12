HONDURAS. A partir de ayer, cada ciudadano puede ingresar al sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE), revisar el censo provisional y verificar si sus datos personales son correctos.

Pero, por supuesto, lo que más llama la atención a los hondureños es ver cómo salen en la fotografía de la nueva tarjeta de identidad, y muchos no están sintiéndose contentos con el resultado.

La buena noticia es que el CNE, desde su misma plataforma, permite hacer una serie de reclamos, incluyendo los relacionados con la fotografía, pero, ¿Es válido decir algo como: «no me gusta como me veo«?

Para averiguarlo, TIEMPO Digital se contactó con Magda Gonzáles, jefa de comunicaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP), quien dio a conocer cuáles son los reclamos que sí se pueden hacer.

«Los reclamos son la dirección, centro de votación o el nombre mal escrito«, dijo la personera. En cuanto a la fotografía, al menos que la imagen que aparezca junto a sus datos sea la de otra persona, NO es un reclamo válido.

Asimismo, Gonzáles dio a conocer que, si una persona hace un reclamo por dirección, la información será modificada «cuando se le entregue la tarjeta identidad». Y si su reclamo es referente al centro de votación, «El CNE hará el cambio».

¿Cómo hacer un reclamo?

Si usted desea hacer un reclamo, primero debe dar clic en el botón donde se lee «RECLAMO». Posteriormente, se abrirá una nueva ventana, allí deberá marcar un recuadro y posteriormente especificar en el rectángulo de abajo.

