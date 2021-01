Foto de hija de Barack Obama causa polémica al aparecer en top

Oh shut up about Sasha Obama, she’s young, free and harming nobody. Stop acting like it’s the President of The United States doing this. Which even if they did would still hurt nobody. She looks happy and she deserves to grow up expressing herself and having fun. 💜 — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) December 14, 2020

Meena Harris, sobrina de la vicepresidenta electa Kamala Harris, también opinó: «Mantén el nombre de Sasha Obama fuera de tu maldita boca».

Keep Sasha Obama's name out of your damn mouth — Meena Harris (@meenaharris) December 14, 2020

El miembro de la Asamblea de Nueva York, Yuh-Line Niou, agregó: «No. Simplemente no a todo lo grosero que se haya dicho sobre Sasha Obama«.

No. Just no to anything gross said about Sasha Obama. C’mon. — Yuh-Line Niou (@yuhline) December 14, 2020

En tanto, la YouTuber Akilah Hughes expresó: «Escuché que algunos viejos blancos y feos están enojados porque Sasha Obama es joven y sexy… Si bajan más, tenemos la obligación moral de llevarlos al infierno».

If they go any lower we have a moral obligation to stomp them into hell. — Akilah Hughes (@AkilahObviously) December 14, 2020

Mientras que el autor Frederick Joseph, escribió: «No tengo mucho que decir sobre el tema, aparte de dejar en paz a Sasha Obama. Que la joven sea ella misma «.

I don't have much to say on the subject, other than leave Sasha Obama alone. Let the young woman be herself. — Frederick Joseph (@FredTJoseph) December 14, 2020

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn