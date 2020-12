Formula 1: Nikita Mazepin emproblemado luego de polémico video

Rusia.- La escudería Hass de la Formula 1 está construyendo un equipo de cara al futuro. Las recientes contrataciones de Mick Schumacher y Nikita Mazepin, dejaron un buen sabor de cara al futuro del equipo estadounidense.

No obstante, estos planes podrían venirse abajo para la escudería luego de que Nikita subiera un video a redes sociales donde se muestra en el asiento de atrás de un automóvil tocando a una mujer.

Here is a fully blurred version, anonymising the girl: pic.twitter.com/K65ucReaOA — Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) December 9, 2020

El vídeo comenzó a expandirse rápidamente por redes sociales hasta llegar a manos de la escudería Hass, y esta expresó a través de en su cuenta de Twitter la molestia por el acto y tachó el video como «aborrecible» y aseguró que el tema esta siendo tratado internamente por la institución.

«Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el video publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento», señalo el equipo Hass en un comunicado.

Las disculpas de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin salió a la disculparse, sin embargo el acto podría sacarlo del equipo estadounidense y por ende de la Formula 1.

«Me gustaría disculparme por mis recientes actos, tanto por mi comportamiento inapropiado como por el hecho de que haya sido publicado en redes sociales. Estoy arrepentido por la ofensa que he causado y por la vergüenza que he provocado al Haas F1 Team. Tengo que adherirme a unos estándares más altos como piloto de Fórmula 1 y soy consciente de que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto». Dijo el piloto en su cuenta de Twitter.

