FÓRMULA 1: Lewis Hamilton se une a protestas por el caso «George Floyd»

ESTADOS UNIDOS.- Lewis Hamilton alzó la voz y fue escuchado. Varios pilotos de la Fórmula 1 respondieron ante el llamado del inglés por el silencio ante el asesinato de George Floyd.

“Veo a algunos de ustedes que permanecen en silencio. Algunos de ustedes son las estrellas más grandes y aún así permanecen en silencio en medio de la injusticia. Soy una de las únicas personas de color ahí pero estoy solo“, escribió en sus historias de Instagram Lewis Hamilton.

Demás pilotos se unen al llamado de Hamilton

Charles Leclerc, de Ferrari, dijo que no ha podido superar algunas imágenes vistas sobre los videos que circulan en redes sociales. No obstante, invitó a todos a no quedarse callados y enfrentar el racismo alzando la voz porque juntos, lo pueden lograr.

“Me sentí incómodo compartiendo mis sentimientos en las redes sociales por toda la situación y estaba completamente equivocado. El racismo necesita ser enfrentado con acciones, no con silencio. Es nuestra responsabilidad hablar en contra de la injusticia. No te quedes callado“, escribió en su cuenta de Twitter como respuesta a Lewis Hamilton.

Repudio mundial por el caso «George Floyd»

Por su parte, Daniel Ricciardo dijo en sus historias de Instagram que lamenta que cosas así sigan pasando la actualidad.

“Ver las noticias en los últimos días me ha entristecido. Lo que le sucedió a George Floyd y lo que continúa sucediendo en la sociedad actual es una desgracia. Ahora más que nunca necesitamos estar juntos, unificados. El racismo ex tocino y debe afrontarse no con violencia o silencio, sino con unidad y acción“, escribió.

Lewis Hamilton había hecho ya varias publicaciones, lamentando las acciones que le quitaron la vida a George Floyd; y a miles de personas por una sola razón: racismo.

Te puede interesar: Todo lo que necesitas saber sobre el regreso de la Liga MX