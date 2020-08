INTERNACIONAL.- La Fórmula 1 terminó de definir el calendario para la temporada 2020, que se vio afectada por la pandemia del coronavirus.

En este se dieron a conocer las fechas de cuatro carreras más, cerrando el año con 17 en total.

Hace unas semanas se anunció que el Gran Premio de México se cancelaba debido a la pandemia y en su lugar se quedó Imola, en Italia.

El Gran Premio de Turquía, que será la carrera número 14 en el calendario; se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre.

Después seguirán las dos pruebas de Baréin. La primera del 27 al 29 de noviembre y la segunda del 4 al 6 de diciembre.

Finalmente el Gran Premio de Abu Dabi cerrará con la temporada 2020 de la Fórmula 1, del 11 al 13 de diciembre.

El director general de la F1, Chase Carey se dijo orgulloso por haber podido configurar un calendario pese a la situación; y aseguró que todas las carreras, seguirán llevando emoción a los fans.

“Queremos rendir un tributo a todas las personas implicadas de la Fórmula Uno, por hacerlo posible. Estamos decepcionados por no poder llevar a cabo las carreras que habíamos planeado; pero estamos confiados en que continuaremos llevando la emoción a los aficionados con las carreras tradicionales y nuevas“, explicó en un comunicado.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

— Formula 1 (@F1) August 25, 2020