FÓRMULA 1: Checo Pérez dio positivo a coronavirus

MÉXICO.- El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, dio positivo por coronavirus y se perderá el Gran Premio de Bretaña.

La escudería para la que corre anunció que Nico Hulkenberg será quien tome su lugar en la carrera del domingo 2 de agosto.

Fueron 11 días los que el ‘Checo‘ Pérez tuvo entre el Gran Premio de Hungría y su llegada a Silverstone.

El mensaje de Checo

Sin embargo, el mexicano subió un video en donde dijo estar triste por la noticia y además aseguró que esto sólo era el reflejo de lo “vulnerables” que estamos todos ante el coronavirus.

“Estoy muy triste, son los días más tristes de mi carrera. De mi parte seguir todas las recomendaciones al pie de la letra de parte del equipo y la FIA.

Esto sólo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus” dice ‘Checo‘ Pérez en el video.

En la misma línea, Sergio Pérez dijo no tener ningún síntoma y sentirse bien. Así mismo dijo que después de Hungría tomó un vuelo privado a México para ir a ver a su mamá. Después volvió a Europa y no se sintió mal en ningún momento.

Finalmente el mexicano mandó un mensaje a todos sobre la importancia de seguirse cuidando en esta pandemia.

‘Checo‘ Pérez pidió no bajar la guardia y espera estar pronto de regreso, aunque lo más importante es recuperarse.

“Hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto. Quiero agradecerle a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto. Quiero agradecer las muestras de cariño de toda la gente cercana a mi. No queda más que cuidarnos muchísimo, no podemos bajar la guardia“, sentenció ‘Checo’ Pérez.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

