TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno de Honduras anunció este día que destinará una cantidad de L 3,000 millones para contener los despidos masivos en empresas con menos de diez empleados.

En ese sentido, el Gobierno estima que con ese fondo las pequeñas y medianas empresas podrán pagar los salarios a sus trabajadores con el dinero destinado.

Respecto al tema, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo que el proceso de esos fondos aún sigue «afinándose».

De esa forma el representante del Gobierno, explicó: «Yo creo que sobrepasará los 3, 000 millones de lempiras, para prestarle de manera especial a los empresarios que tienen menos de diez empleados y puedan pagar la planilla».

Según lo argumentado por Díaz, lo que busca el Gobierno es garantizar que ese sector del país no despida a sus empleados. Además, dijo vamos a poner ese recurso en disposición en condiciones sumamente especiales para que no ese no perdamos lo empleos», manifestó.

Lea también: Transportistas de Tegucigalpa piden bono de L3 mil y comida

Hay 12 mil empleados suspendidos

Por su parte, las autoridades de la Central General de Trabajadores han anunciado la suspensión de al menos 12 mil empleados. Entre las justificaciones para realizar esta acción han indicado que no hay materia prima para que las empresas continúen operando.

Sobre el tema, el dirigente de la Central General de Trabajadores (CGT), José Luis Baquedano, manifestó que hay muchas maquilas, por ejemplo en San Pedro Sula, las cuales están pidiendo la suspensión de 9, 000 contratos de trabajo.

«El 90% de esa empresa son mujeres solteras. Entonces, no es el Covid-19 que nos va a matar, va a ser el hambre, porque el trabajador no va a tener de donde, no tendrá recursos, ni salario y se verán condenados junto a sus familias», resaltó el directivo.

Finalmente, Baquedano agregó: «El Gobierno y el Ministerio de Trabajo tienen que hacer algo, porque los trabajadores no se van a quedar con los brazos cruzados. Independientemente, del estado en que está el país los trabajadores se van a tener que movilizar para exigir el respeto a su derechos».