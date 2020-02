FNAMP desmiente la desaparición de un MS-13 tras allanamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día, TIEMPO Digital se comunicó con el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Mario Fú, con respecto a la denuncia de la desaparición de un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) tras un allanamiento de dicha institución en la colonia Altos de Miramontes, Tegucigalpa.

Es oportuno de mencionar que ayer (domingo), familiares de Franklin Díaz López aseguraron que este desapareció luego de que presuntamente fue sacado a golpes y encapuchado por los agentes de la FNAMP, de donde se escondía.

De acuerdo con Mario Fu, dichos agentes destacaron que las únicas cinco personas requeridas dentro del bien inmueble son las que se presentaron ante los medios de comunicación. Posteriormente, se les remitió a los juzgados capitalinos.

«Desde ayer se hizo la consulta con el personal que participó en la operación. Ellos lo que han mencionado es que las únicas cincos personas que fueron requeridas dentro del bien inmueble son las que se presentaron ese día y fueron remitidas a los juzgados capitalinos», dijo Fú.

FNAMP: Ninguna persona se le sacó encapuchada

Asimismo, el portavoz aclaró que en ningún momento se sacó a una persona encapuchada como lo expresaron los familiares del ahora desaparecido.

Por lo cual, reiteró que solo se encontraron cinco personas al interior del bien inmueble, «entre ellas cuatro damas y un caballero».

Para finalizar, Mario Fu explicó que la gente tiende a confundirlo como agente de la FNAMP. Por lo cual, enfatizó que él solo se encarga del área de comunicaciones

«Ayer me llamó un colega y quiso pasarme a los familiares, y yo realmente no soy agente de investigación. No soy yo, quien para dialogar con los familiares, soy el canal de información entre la FNAMP y los medios de comunicación», dijo.

Cabe decir, que en los allanamientos efectuados el pasado 21 de febrero, también participaron miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y Policía Militar de Orden Público.

