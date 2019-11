Finanzas alista L 3,500 millones para pagar aguinaldos al sector público

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN. A partir del lunes 2 de diciembre los empleados públicos de Honduras empezarán a recibir el pago de su aguinaldo, según lo informó la titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Rocío Tábora.

Tábora explicó que más de 200,000 trabajadores hondureños de diferentes instituciones del Estado gozarán de los 3,500 millones de lempiras que ya están listos para ser depositados en las cuentas de estos mismos.

Asimismo detalló, a medida que las instituciones vayan cargando sus planillas, ellos irán realizando su pago. Pero dejó claro que «el dinero ya está allí». Este representaría el décimo tercer salario para los empleados en lo que va del año.

“Siempre le aconsejamos a la ciudadanía ahorrar, celebrar en familia, no hay que gastárselo todo”, aconsejó la ministra.

Pago libre de deducciones

Dicho dinero, representa un mes de ganancia de cada burócrata sin las deducciones mensuales que se les aplican, libre de impuestos y se hará en el mismo orden que cada institución envíe a la Sefin la lista de sus empleados.

La ministra explicó que de no darse el pago a inicios de diciembre la culpa recaerá sobre la institución del Estado, por no enviar los documentos requeridos, y no de la Secretaría de Finanzas.

Lea también: CCIC a Rocío Tábora: «Recursos perdidos por corrupción podrían invertirse en Salud y Educación»

Ley de Alivio de Deudas beneficiará a 900,000 hondureños

A inicios de noviembre, el pleno del Congreso Nacional (CN), aprobó la ley de Alivio de Deuda para los trabajadores que beneficiaría a casi un millón de hondureños que tienen casi el 80 por ciento de su salario adeudado y no tienen opción alguna a créditos.

En ese sentido, el sistema bancario nacional podrá dar préstamos para que el pequeño empleado, comerciante y el hondureño que no goza de altos salarios puedan salir de sus deudas.