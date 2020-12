Definidas las finales de conferencias de la MLS sin Roger Espinoza

Estados Unidos.- Ya están definidas las finales de conferencia en la MLS. En el Oeste, Seattle Sounders vs Minnesota United, mientras en el Este, Columbus Crew vs New England Revolution.

En las semifinales de la conferencia Oeste, el Minnesota United se encargó de eliminar al Sporting Kansas City de Roger Espinoza con un marcador de 3-0. Por su parte, Brayan Acosta y el FC Dallas cayeron 0-1 ante el Seattle Sounders.

En el Este, New England Revolution le ganó 3-1 al Orlando City, en la otra llave el Columbus Crew eliminó al Nashville de Beckeles tras ganarle 2-0.

Cada una de estas semifinales de conferencia se disputaron a partido único, formato que se mantendrá hasta finalizar el torneo de la MLS.

La final del Este se jugará el próximo 6 de diciembre del año en curso, Columbus Crew vs New England Revolution se citarán Mapfre Stadium a las 2:00 PM.

Un día después, 7 de diciembre, por la conferencia Oeste, Seattle Sounders estará recibiendo al Minnesota United en el Lumen Fiel (anteriormente llamado Century Link Field) a las 8:30 PM.

El equipo más laureado en la historia de la MLS es Los Ángeles Galaxy con cinco títulos, seguido por el DC United con cuatro. De los equipos aun en contienda en esta temporada 2020, Columbus Crew busca su segundo campeonato, mientras New England Revolution aspira al primero. Entre tanto, Seattle Sounders va por su tercer título en la MLS, Minnesota United intentará alcanzar su primer trofeo.

