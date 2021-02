Filtran vídeo que muestra momento de la captura de Keyla y el doctor en La Esperanza

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, HONDURAS. Un vídeo divulgado en redes sociales muestra lo que serían las últimas horas de vida de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, quien andaba con el doctor Edgar José Velásquez Orellana.

En el material audiovisual se ve a los dos profesionales de la salud subidos en la patrulla policial, mientras el doctor dirige algunas palabras hacia los miembros de la Policía Nacional.

El doctor expresa lo siguiente en el vídeo: «Dentro de diez minutos, va a aparecer un hematoma en mi brazo, soy doctor recuérdese».

Mientras tanto Keyla Martínez se dirigía hacia él, pero sus palabras no se escuchan muy bien en el vídeo. Además, el material muestra que la joven estudiante de enfermería portaba una mascarilla en su mano.

La muerte de Keyla Martínez es un caso que ha conmocionado a muchos hondureños, porque miembros de Medicina Forense externaron que su muerte no se trataba de un suicidio, sino de un homicidio.

Declaraciones en CNN

Esta noche, el doctor Edgar José Velásquez Orellana declaró en el programa Conclusiones, de CNN, declaraciones que están creando controversia en las plataforma digitales.

«Nosotros tratamos de calmarla porque estaba llorando. Comenzamos a hablar con ella, le pedí que nos cantara. Ella cantó Amor eterno y Navidad sin ti, pero de repente dijo yo me quiero morir. Yo me voy a colgar con mi suéter. Le comenzamos a decir que no dijera eso. Yo le dije, licenciada las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá, no diga esas cosas. Luego que dijo eso pasaron (de) tres 3 a 5 minutos y ella no volvió a contestar», relató el galeno.

