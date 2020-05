FIFA cancelará la gala de THE BEST por Covid-19

EUROPA.- Lionel Messi no ganará el The Best este año, pero tampoco tendrá sucesor, ya que la FIFA habría decidido dejar vacío el trono este año ante la pandemia del coronavirus, la cual ha sacudido de manera importante a las principales ligas del mundo.

Tanto la Eredivisie como la Ligue 1 terminaron sus torneos antes de lo planeado. La primera dejó vacía la casilla de campeón, mientras que el fútbol francés nombró al PSG campeón.

En tanto, otras ligas tienen planes para reanudar, como la Bundesliga, La Liga, Premier League y la Serie A, aunque en algunos casos la fecha de reactivación aún no queda definida.

Consecuencias que obligan la cancelación

Ante este contexto de irregularidad en el segundo semestre del año futbolístico, la FIFA habría optado por cancelar la gala del The Best, en Milán, Italia, pues no todos los jugadores del mundo tendrán una cantidad similar de partidos.

Por ello, los parámetros de elección del ganador serían desiguales, por ejemplo, para otros premios como la Bota de Oro, que reconoce al máximo goleador de la temporada.

La temporada pasada, el premio fue para Lionel Messi, quien superó apenas por tres tantos a Kilyan Mbpappé, quien esta campaña no podría competir de manera justa con el argentino en un caso similar al terminar su temporada antes de tiempo.

Asimismo, una gala en tiempos de coronavirus no sería lo más ético, de acuerdo con Marca, tras las miles de muertes que ha provocado la pandemia. La FIFA no se ha pronunciado al respecto.

The Best es el premio que entrega la FIFA al mejor jugador del año, el cual se entrega con ese nombre desde 2016, cuando el organismo se desprendió de la revista France Football, que entrega el Balón de Oro. La publicación aún no ha determinado qué sucederá este año con su galardón.

La FIFA ya había echado para atrás los planes para el Mundial de Clubes, además anunció el miércoles nuevas fechas para otros torneos, de modo que el Mundial Femenil Sub 20 se jugará de enero a febrero del 2021, al igual que el Sub 17.

Te puede interesar: Comité Olímpico se reunirá para discutir las consecuencias del Covid-19